Survivor'da sürpriz gelişme! 📻Bu akşam Survivor var mı yok mu? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı...

Akşam kuşağı izleyicileri ve Survivor fenomenleri tarafından bu akşam Survivor var mı yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı, zorlu parkur mücadelelerinin ve polemiklerin tüm hızıyla devam ettiği yarışmada dün yine heyecan dolu konsey vardı ve bir kişi veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı ve Survivor yeni bölümle ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor