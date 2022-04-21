Survivor'da sürpriz gelişme! 📻Bu akşam Survivor var mı yok mu? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı...

Akşam kuşağı izleyicileri ve Survivor fenomenleri tarafından bu akşam Survivor var mı yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı, zorlu parkur mücadelelerinin ve polemiklerin tüm hızıyla devam ettiği yarışmada dün yine heyecan dolu konsey vardı ve bir kişi veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı ve Survivor yeni bölümle ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor
BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?
20 Nisan Çarşamba akşamı fenomen yarışma Survivor All Star ekrana gelmeyecek, onun yerine "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisi yayınlanacak. Survivor yeni bölüm ise yarın akşam TV8 ekranlarında olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama / Canlı
14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm