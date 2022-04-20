Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey oğulları Orhan ile Alaeddin’i kurtarmak ve Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı!

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için hain planlar yaparken Osman Bey, Bilecik yakınlarına gelerek oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarmak diğer yandan da Bilecik'i fethetmek için son planlarını yapar.