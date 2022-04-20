Hakim 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!"

Atv'nin sevilen dizisi Hakim'im merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!" sözleri dikkat çekti.

ÖMER ARİF ŞANTAJCIYI ÖLDÜRDÜ

Yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Hakim, yayınlanan üçüncü bölümü ile izleyicileri ekran karşısına kilitledi. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, #evladımiçin etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.