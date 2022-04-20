Hakim 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!"

Atv'nin sevilen dizisi Hakim'im merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!" sözleri dikkat çekti.
ÖMER ARİF ŞANTAJCIYI ÖLDÜRDÜ
Yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Hakim, yayınlanan üçüncü bölümü ile izleyicileri ekran karşısına kilitledi. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, #evladımiçin etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.
3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst oldu. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalıştı. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, şantajcı ile ilgili bazı bilgiler buldu.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çekti. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden oldu.