Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 20.04.2022 23:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2022 23:08
    ABONE OL

    Hakim 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!"

    Pazartesi akşamları Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Hakim’in 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel’in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 4. bölüm fragmanı...

    Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!

    Atv'nin sevilen dizisi Hakim'im merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!" sözleri dikkat çekti.

    ÖMER ARİF ŞANTAJCIYI ÖLDÜRDÜ
    Yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Hakim, yayınlanan üçüncü bölümü ile izleyicileri ekran karşısına kilitledi. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, #evladımiçin etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.

    3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst oldu. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalıştı. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, şantajcı ile ilgili bazı bilgiler buldu.

    Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çekti. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden oldu.

        Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Ömer Arif ve Yasemin ile görüşüp, aklındaki sorulara yanıt aradı. Azem, Yasemin'in şüpheleri üzerine katilin Cuma olmadığını öğrendi. Şantajcı Ömer Arif'ten 100 bin dolar istedi. Ömer Arif bu parayı Semra'dan borç olarak istedi.

        Semra, Ayşe'ye Ömer Arif'in borç istediğinden bahsetti. Parayı bulamadan şantajcı ile buluşan Ömer Arif, şantajcıyı öldürdü. Ömer Arif şimdi ne yapacak? Cuma gerçekleri anlatacak mı? Azem oğlunun katilini bulabilecek mi?

        Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        2022’de bor cevheri 2023’te Karadeniz gazı!
        Haberler Televizyon Hakim 4. bölüm fragmanı yayınlandı: "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!"
            SON DAKİKA