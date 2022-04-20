Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Bilecik Kalesi’ni fethetti!

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Osman Bey, hatunları Bala ve Malhun; Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül ile birlikte alpleri Boran, Turahan, Gencebey Şamil ve Abdurrahim'le Bilecik Kalesi'ne gelirler. Düğün kafilesi içinde kılıç ve oklar fıçı sandıkları içinde gizlice kaleye sokulur. Osman Bey ve alpleri, Bilecik Tekfuru Justinyanus'la eğlencelerin yapıldığı meydana geçerken Bala ve Malhun Hatun, Aygül ile Cerkutay ile birlikte Gündüz Bey kalede kendileri için hazırlanan odalara çekilirler.
Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini iftar sofrasında öldürmek için halk ve eğlencede görev alanların arasına asker ve suikastçılarını yerleştirmiştir. Osman Bey alpleriyle hiçbir şeyden haberleri yokmuşçasına davranıp medyanı süzerlerken Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül kalede Aktemur'la buluşurlar.
Aktemur, onlara Orhan ve Alaeddin'in esir tutulduğu zindanın krokisini verir. Hastalık bahanesiyle odalarından çıkan Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül kaleye gizlice soktukları fıçılardan kılıçlarını alırlar. Orhan ve Alaeddin'in esir tutulduğu zindana gitmek için kale koridor ve odalarında gizlenerek tekfur askerleriyle savaşırlar ve onları biçerler.