Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Bilecik Kalesi’ni fethetti!

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Osman Bey, hatunları Bala ve Malhun; Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül ile birlikte alpleri Boran, Turahan, Gencebey Şamil ve Abdurrahim'le Bilecik Kalesi'ne gelirler. Düğün kafilesi içinde kılıç ve oklar fıçı sandıkları içinde gizlice kaleye sokulur. Osman Bey ve alpleri, Bilecik Tekfuru Justinyanus'la eğlencelerin yapıldığı meydana geçerken Bala ve Malhun Hatun, Aygül ile Cerkutay ile birlikte Gündüz Bey kalede kendileri için hazırlanan odalara çekilirler.