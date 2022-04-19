ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TV8 yayın akışı

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Yemekteyiz'in yeni bölümü ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Programın sıkı takipçileri konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. İnternet arama motorlarında 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?' sorularının yanıtları sorgulanıyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?
Fenerbahçe, bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında ağırlayacak. Maç TV8'de saat 17:00'da başlayacak.
Dolayısıyla Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yayın saati değişti. Sadece bugünlük saat 14:00'da yayınlanacak.
Diğer günler her zamanki saatinde yani 16:00'da TV8 ekranlarında olacak. İşte yayın akışı;
19 NİSAN SALI TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
14:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
17:00 Fenerbahçe-Şahtar Donetsk/ Hazırlık Maçı
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
20 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı şöyle:
07:15: 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30: Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı11:15: Survivor All Star
13:00: Survivor Panorama / Canlı
14:45: Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00: Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm
00:15: Annenin Sırrıdır Çocuk