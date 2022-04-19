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    • Televizyon
    • 19.04.2022 17:59
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    • 19.04.2022 18:15
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    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TV8 yayın akışı

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i bugün ekranlarda göremeyen izleyiciler hemen araştırmalara koyuldu. Hafta içi her gün yayınlanan yarışma programının yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV8 yayın akışı ...

    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU?

    Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Yemekteyiz'in yeni bölümü ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Programın sıkı takipçileri konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. İnternet arama motorlarında 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?' sorularının yanıtları sorgulanıyor.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

    Fenerbahçe, bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında ağırlayacak. Maç TV8'de saat 17:00'da başlayacak.

    Dolayısıyla Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yayın saati değişti. Sadece bugünlük saat 14:00'da yayınlanacak.

    Diğer günler her zamanki saatinde yani 16:00'da TV8 ekranlarında olacak. İşte yayın akışı;

    19 NİSAN SALI TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Canım Annem
    14:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    17:00 Fenerbahçe-Şahtar Donetsk/ Hazırlık Maçı
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra
    02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
    04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    20 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı şöyle:

    07:15: 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
    08:30: Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı11:15: Survivor All Star
    13:00: Survivor Panorama / Canlı
    14:45: Canım Annem / Yeni Bölüm
    16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
    20:00: Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm
    00:15: Annenin Sırrıdır Çocuk
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    Haberler Televizyon ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TV8 yayın akışı
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