Darbeyi en emin olduğu kişi indirdi! İntikam ateşinin alev alev yandığı Sadakatsiz dizisinde kan aktı! Göğsüne makas saplanan Volkan...

Sadakatsiz izleyicilerini şoke eden fragman! Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her bölümüyle nefes kesmeye devam ediyor. Yeni bölümde Volkan'ın kalbina bıçak saplanıyor. Hayranları neye uğradığını şaşırdı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı fenomen dizi 57. bölümde izleyicilere korku dolu anlar yaşattı. Derin çıldırıyor, Volkan iyice köşeye sıkışıyor, Asya ise dozu kaçırıyor. İşte saç baş yoldurtan gelişmeler...