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    • 20.04.2022 10:03
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    • 20.04.2022 10:04
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    Darbeyi en emin olduğu kişi indirdi! İntikam ateşinin alev alev yandığı Sadakatsiz dizisinde kan aktı! Göğsüne makas saplanan Volkan...

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz'in ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayınlanmıştı. 57. bölüme kadar gelen dizi her sahnesinde şaşırtmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen fragman yayınlandı. Derin'in izleyicileri şaşırtan tepkileri çok konuşuldu. Asya'dan kurtalamayan Derin, Volkan'ın gerçek yüzünü görünce üst üste sürpriz hamleler yapıyor. Volkan'ın kalbine bıçak saplayan Derin şimdi ne yapacak? Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle gündeme bomba gibi düşecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İntikam ateşinin alev alev yandığı Sadakatsiz dizisinde kan aktı!

    Sadakatsiz izleyicilerini şoke eden fragman! Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her bölümüyle nefes kesmeye devam ediyor. Yeni bölümde Volkan'ın kalbina bıçak saplanıyor. Hayranları neye uğradığını şaşırdı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı fenomen dizi 57. bölümde izleyicilere korku dolu anlar yaşattı. Derin çıldırıyor, Volkan iyice köşeye sıkışıyor, Asya ise dozu kaçırıyor. İşte saç baş yoldurtan gelişmeler...

    SADAKATSİZ FİNALE DOĞRU YAKLAŞIYOR

    Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Sadakatsiz dizisinin senaryosunu Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici birlikte yazıyor. Sevilen dizi yakın bir dönemde final yapmaya hazırlanıyor.

    Adım adım finale doğru giden Sadakatsiz 20 Nisan Çarşamba akşamı 57. bölümüyle ekranlara gelecek.

    DERİN'DEN İZLEYİCİYİ ŞOKE EDEN HAMLE!

    Dizinin merakla beklenen 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırdığı görüldü.

    VOLKAN ÖLECEK Mİ?

    İzleyiciler ise bu sahnenin Derin'in hayali olabileceğini belirtti. Volkan'ın ölüp ölmeyeceği, sahnenin gerçek olup olmadığı yeni bölüm yayınlandığında belli olacak.
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    Haberler Televizyon Darbeyi en emin olduğu kişi indirdi! İntikam ateşinin alev alev yandığı Sadakatsiz dizisinde kan aktı! Göğsüne makas saplanan Volkan...
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