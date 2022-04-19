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    • Televizyon
    • 19.04.2022 19:37
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    • 19.04.2022 19:48
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    Esra Erol’da bir annenin kahreden isyanı! Hamileyken sokağa atıldı başına gelmeyen kalmadı! Hem evlat acısı yaşadı hem tecavüze uğradı

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü ilk konuğu Sevim Yener oldu ve 4 yaşındaki çocuğu için yardım istedi. Kadir Yener ile 4 yıldır evli olan 22 yaşındaki Sevim Yener, “Oğlumun vefat ettiği gün eşim cezaevine girdi” diyerek birlikte kaldığı kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını dile getirdi. 4 yaşındaki kızının eşinin ailesinde olduğunu belirten Sevim Hanım, “Çocuğumu göstermiyorlar, yardım edin” dedi. 1,5 aylık çocuğunu da evlatlık verdiğini söyleyen Sevim Hanım’ın yaşadıkları kan dondurdu. İşte detaylar...

    Esra Erol’da bir annenin kahreden isyanı!

    Esra Erol'da programına başvuran Sevim Yener, 4 yıldır evli olduğu Kadir Yener'den 3 çocuk dünyaya getirdiğini belirtti.

    Bir çocuğunun vefat ettiğini dile getiren Sevim Hanım, 4 yaşındaki kızına babaannesinin baktığını ve 1,5 aylık bebeğini evlatlık verdiğini anlattı.

    Sevim Hanım, "Evliliğim boyunca eşim beni 13 kere baba evine gönderdi. 4 kere sığınma evimde kaldım. Ailem arkamda durmadı. Oğluma hamileyken ailemin evindeydim, 'Çocuğu aldır' dediler. Oğlumu evlerine sığdıramadılar. Ben de eşim her çağırdığında çocuklarımı düşünüp geri döndüm. Bu nedenle de ailem bana sırtını döndü" dedi.

        Oğlunun 1,5 yaşındayken menkes hastalığı nedeniyle vefat ettiğini belirten Sevim Hanım, "Oğlumu kaybettiğim gün, eşim cezaevine girdi. Oğlum evde öldüğü için 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirildi. Polisler eve gelince eşimi de aldı. 4 tane darp raporum vardı, eşim bu nedenle aranıyordu. Kimliği görünce aldılar" ifadelerini kullandı.

        Eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesi ve kayınpederinin evine giden Sevim Hanım, "Oğulları benim darp raporlarım nedeniyle cezaevine girdiği için beni evde istemediler. Beni kovduklarında 4 gün sokakta kaldım. Belki geri alırlar diye, kadın sığınma evine gitmedim. Onların evine gidip geldim ancak kabul etmediler" şeklinde konuştu.

        GÖRÜMCESİ CANLI YAYINDA!
        Sevim Hanım'ın görümcesi Filiz Hanım canlı yayına telefonla bağlanarak, "Onu biz kovmadık, kendisi gitti. Merak ettik, ailesini aradık. 'Bizim haberimiz yok' dediler. Eve de gelmedi" diyerek iddiaları yalanladı. Sevim Hanım ise görümcesinin yalan söylediğini öne sürdü.

            "YENİ DOĞAN BEBEĞİMİ ZENGİN BİR AİLEYE VERDİM"
            Kadın sığınma evinde kendisi gibi mağdur olan Gamze ile tanışan Sevim Hanım, "Bana bir aile buldu, çocuğu vermem için. 7 aylıkken buldum aileyi. Bana para vermeyi teklif ettiler, ancak 'Bana vereceğinize çocuğuma harcayın' dedim. Parayı kabul etmedim, sadece doğumda hastane masraflarımı karşıladılar" dedi.

            Doğum sonrasını anlatan Sevim Hanım, "Çocuğumu kucağıma verdiler. Kalbime bir sancı saplandı. Doğumdan sonra alıp götürdüler. Onun da benim gibi acı çekmesini istemedim. Bebeği alan aile, hala beni arayıp soruyor. Doğumdan sonra beni bir arkadaşlarının evine gönderdiler, orada baktılar bana" şeklinde konuştu.

            EVLATLIK VERİLDİĞİNİ BABASI BİLMİYOR!
            Sevim Hanım, "Çocuğumu evlatlık verdiğimi babası bilmiyor" dedi. Filiz Hanım da çocuğun evlatlık verildiğini bilmediklerini dile getirdi.

                SEVİM'DEN KAN DONDURAN İTİRAF!
                Görümcesinin 'Sevim'in psikolojik sorunları var' demesi üzerine çileden çıkan Sevim Hanım, "Evet, doktora gittim ve ilaç kullandım. Çünkü ölen çocuğumun hastalığıyla tek başıma uğraştım, kimse yoktu yanımda dedi. Sinirlerine hakim olamayan Sevim Hanım, doğumdan bir hafta sonra tecavüze uğradığını söyleyerek "Sahip çıksaydınız" diye isyan etti.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da bir annenin kahreden isyanı! Hamileyken sokağa atıldı başına gelmeyen kalmadı! Hem evlat acısı yaşadı hem tecavüze uğradı
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