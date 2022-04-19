Esra Erol’da bir annenin kahreden isyanı! Hamileyken sokağa atıldı başına gelmeyen kalmadı! Hem evlat acısı yaşadı hem tecavüze uğradı

Esra Erol'da programına başvuran Sevim Yener, 4 yıldır evli olduğu Kadir Yener'den 3 çocuk dünyaya getirdiğini belirtti.
Bir çocuğunun vefat ettiğini dile getiren Sevim Hanım, 4 yaşındaki kızına babaannesinin baktığını ve 1,5 aylık bebeğini evlatlık verdiğini anlattı.
Sevim Hanım, "Evliliğim boyunca eşim beni 13 kere baba evine gönderdi. 4 kere sığınma evimde kaldım. Ailem arkamda durmadı. Oğluma hamileyken ailemin evindeydim, 'Çocuğu aldır' dediler. Oğlumu evlerine sığdıramadılar. Ben de eşim her çağırdığında çocuklarımı düşünüp geri döndüm. Bu nedenle de ailem bana sırtını döndü" dedi.