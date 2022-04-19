Türkiye’de bir ilk! Atv, YouTube’da 10 milyon aboneye ulaştı

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv, başarısını dijitalde de sürdürmeye devam ediyor. Dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran atv, Türkiye'de 10 Milyon aboneye ulaşan ilk ve tek televizyon kanalı oldu.
ATV DİJİTALDEN YENİ REKOR!
Her ay milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen ve son yıllarda büyük bir hızla büyüyen atv YouTube kanalı, 10 Milyon aboneye ulaşan kocaman bir aile oldu. Kurulduktan kısa bir süre sonra rakiplerini geride bırakan atv'nin resmi YouTube kanalı hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgiyle takip ediliyor. YouTube'a özel dijital içerikleriyle de dikkat çeken atv YouTube kanalının en yakın rakibiyle arasında 2 Milyondan fazla fark bulunuyor. Tüm izleyicilerimizle bu gururu paylaşıyor ve abonelerimize teşekkür ediyoruz.
ATV'DE BU HAFTA...
DESTAN 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?
Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?
Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır. Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir. Kurduğu oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir. Mei Jin'in oyunu başarılı olacak mı?