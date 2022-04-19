Türkiye’de bir ilk! Atv, YouTube’da 10 milyon aboneye ulaştı

KURULUŞ OSMAN 91. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler.

Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?