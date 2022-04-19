Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 19.04.2022 11:09
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    • 19.04.2022 11:24
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    Türkiye'de bir ilk! Atv, YouTube’da 10 milyon aboneye ulaştı

    Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan Atv, başarısını dijitalde de sürdürmeye devam ediyor. Kurulduktan kısa bir süre sonra rakiplerini geride bırakan atv’nin resmi YouTube kanalı hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgiyle takip ediliyor. Dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran Atv, Türkiye’de 10 milyon aboneye ulaşan ilk ve tek televizyon kanalı oldu.

    Türkiye’de bir ilk! Atv, YouTube’da 10 milyon aboneye ulaştı

    Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv, başarısını dijitalde de sürdürmeye devam ediyor. Dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran atv, Türkiye'de 10 Milyon aboneye ulaşan ilk ve tek televizyon kanalı oldu.

    ATV DİJİTALDEN YENİ REKOR!

    Her ay milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen ve son yıllarda büyük bir hızla büyüyen atv YouTube kanalı, 10 Milyon aboneye ulaşan kocaman bir aile oldu. Kurulduktan kısa bir süre sonra rakiplerini geride bırakan atv'nin resmi YouTube kanalı hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgiyle takip ediliyor. YouTube'a özel dijital içerikleriyle de dikkat çeken atv YouTube kanalının en yakın rakibiyle arasında 2 Milyondan fazla fark bulunuyor. Tüm izleyicilerimizle bu gururu paylaşıyor ve abonelerimize teşekkür ediyoruz.

    ATV'DE BU HAFTA...

    DESTAN 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?

    Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

    Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır. Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir. Kurduğu oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir. Mei Jin'in oyunu başarılı olacak mı?

        Çolpan ve balamir'in şeytani planı!

        Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar.

        Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?

        Alpagu Han'ın büyük hamlesi

        Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini nasıl etkileyecektir?

        KURULUŞ OSMAN 91. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

        Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler.

        Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

            BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

            Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

            BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

            Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

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            Haberler Televizyon Türkiye'de bir ilk! Atv, YouTube’da 10 milyon aboneye ulaştı
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