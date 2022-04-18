Alpagu Han kararını verdi! Destan 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?”

ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Alpagu Han'ın özeleştiri yaptığı fragmana "Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?" şeklindeki sözleri damga vurdu.
Nefes kesen fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte yeni bölümden ipuçları...
DESTAN 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?
ME JİN TEK OYUNLA BÜTÜN RAKİPLERİNDEN KURTULACAK MI?
Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır.