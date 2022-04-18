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    • Televizyon
    • 18.04.2022 22:17
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    • 18.04.2022 22:17
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    Alpagu Han kararını verdi! Destan 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?”

    Alpagu Han kararını verdi! Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği Destan'ın 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Destan’ın yeni bölüm fragmanına Alpagu Han’ın “Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?” sözleri damga vurdu. İşte Destan 20. bölüm 2. fragmanı...

    “Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?”

    ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Alpagu Han'ın özeleştiri yaptığı fragmana "Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    Nefes kesen fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte yeni bölümden ipuçları...

    DESTAN 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?

    ME JİN TEK OYUNLA BÜTÜN RAKİPLERİNDEN KURTULACAK MI?
    Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır.

        Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir. Kurduğu oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir. Mei Jin'in oyunu başarılı olacak mı?

        ÇOLPAN VE BALAMİR'İN ŞEYTANİ PLANI!
        Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar. Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?

        ALPAGU HAN'IN BÜYÜK HAMLESİ
        Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini nasıl etkileyecektir?
            Soylu’dan Kılıçdaroğlu bombası!
            Haberler Televizyon Alpagu Han kararını verdi! Destan 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?”
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