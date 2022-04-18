Alpagu Han kararını verdi! Destan 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Artık bir olma vaktidir! Nasıl bir oluruz bilir misiniz?”

ÇOLPAN VE BALAMİR'İN ŞEYTANİ PLANI!

Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar. Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?