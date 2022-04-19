Destan’a damga vuran sahne: Mei Jin’in şeytani oyunu!

'Destan'ın 20'nci bölümünde, Dağ baskını suçu üzerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır.
Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Mei Jin, Ulu Ece adına hazırladığı sahte bitiği, eşi Batı Gök Kağanlığında bulunan güvercinlerin biriyle Kaya'ya gönderir. Ulu Ece'nin tamgasını taşıyan bitiği Kaya açar.
Bitigde bir harita ve bir not vardır. Bitigde Ulu Ece, Batuga'nın Maden Dağı eteğinde tutulduğu yeri söyleyip Kaya'dan onun canını almasını ister.