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    • Televizyon
    • 19.04.2022 22:17
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    • 19.04.2022 22:24
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    Destan’a damga vuran sahne: Mei Jin’in şeytani oyunu!

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 20’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Soluksuz izlenen bölüme Mei Jin’in şeytani oyunu damga vurdu. İşte başrollerinde Edip Tepeli, Ebru Şahin ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı Destan’ın çok konuşulan o sahnesi...

    Mei Jin’in şeytani oyunu!

    'Destan'ın 20'nci bölümünde, Dağ baskını suçu üzerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır.

    Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Mei Jin, Ulu Ece adına hazırladığı sahte bitiği, eşi Batı Gök Kağanlığında bulunan güvercinlerin biriyle Kaya'ya gönderir. Ulu Ece'nin tamgasını taşıyan bitiği Kaya açar.

    Bitigde bir harita ve bir not vardır. Bitigde Ulu Ece, Batuga'nın Maden Dağı eteğinde tutulduğu yeri söyleyip Kaya'dan onun canını almasını ister.

        Akkız, Temur'la birlikte Kaya'yı sıkıştırıp Ulu Ece'yle kurdukları oyunu itiraf ettirmek için Batı Gök Kağanlığına geldiklerinde Kaya, Kuzubeg ve bir bölük Alple kapıdan çıkıp dörtnala uzaklaşır.

        Mei Jin, Kaya'ya gönderdiği bitiğin ulaştığına emin olduğunda bu sefer de Dağ şahiniyle, Akkız adına yazılmış bir bitiği Gök Saray'a Alpagu Han'a gönderir. Alpagu Han, Danış Ata'yla önlerindeki haritada Batuga'nın aranacağı yerlere bakarken Alpagu Han şahin sesini duyar.

        Alpagu Han kolluk takarak şahinin koluna inmesini sağlar. Alpagu Han şahinin ayağındaki bitiği açar. Akkız adına yazılmış bitigde, haritada Batuga'nın tutulduğu yeri gösterirken notta ise Akkız, Batuga'nın yerini bulup yola çıktığını ve Alpagu Han'ın da yetişmesini ister.

            Bitigi okuyan Alpagu Han Alpleriyle yola çıkar.

            Kaya ve Alpagu Han'a sahte bitigler gönderen Mei Jin'in kurduğu şeytani oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu Han da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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