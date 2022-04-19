Destan’a damga vuran sahne: Mei Jin’in şeytani oyunu!

'Destan'ın 20'nci bölümünde, Dağ baskını suçu üzerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır.