Şehit olan Ali Komiser Caner'i dövmeye geliyor! Arka Sokaklar'da biri iyi biri kötü iki önemli haber! Pınar hayatının şokunu yaşayacak! 1 kişi ölüyor...

Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Arka Sokaklar dizisinde Caner ve Pınar'ın başlamadan biten aşkı yeniden alevlenmişti. Caner'in evli olacağı yönünde iddialar gündeme gelirken; Pınar karakterinin Ali'yi unutması şok etti. Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre ise Ali Komiser, özel bir operasyona gitmek için şehit olarak gösterildi ve birkaç bölüm sonra yeniden diziye katılacak.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum sonrasında Ali Komiserin gelişi heyecanla beklenmeye başlandı. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.