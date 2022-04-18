Şehit olan Ali Komiser Caner'i dövmeye geliyor! Arka Sokaklar'da biri iyi biri kötü iki önemli haber! Pınar hayatının şokunu yaşayacak! 1 kişi ölüyor...

Kanal D'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide son dakika gelişmeleri yaşanırken, izleyiciler duydukları haber karşısında şoke oldu. Şehit olan Ali Komiser geri dönüyor, Caner evli çıkıyor, mazlum da hayatını kaybederek diziye veda ediyor. İddiaların ardı arkadası kesilmezken detaylara haberimizde yer verdik. İşte fenomen dizinin yeni bölümünde izleyiciyi bekleyen sürprizler...
6 yıldır yayınlanan ve başrollerinde Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi. Dizinin göz bebeği Mazlum hayatını kaybedecek. Ünlü ismin diziden ayrılma iddiaları herkesi çok üzdü.
Mazlum, Selin'i kurtarmak amacıyla Poyraz'ı vurunca ortalık karıştı. Mazlum'un hapishaneye girmesi beklenirken diziden ayrılacağına dair önemli iddialar ortaya atıldı.
Selin'i korumak isterken hayatını karartan Mazlum'un başına ne geleceği merak ediliyor. İlerleyen bölümlerde Mazlum'un durumu netleşecek.
ALİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Dizinin unutulmaz karakterlerinden olan Ali Komisere hayat veren Alp Akar'ın yeniden diziye katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Alp Akar, diziden neden çıktığı hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Başarılı oyuncunun sağlık sorunları yaşadığı konuşulmuştu. Dizide şehit olarak ölen ve gözyaşlarına boğan Ali Komiser'in yeniden geleceği hep bir umutla beklenmişti. Pınar karakterinin Ali'yi unutamaması ama yoluna Caner'le devam edecek olması ise seyircileri çileden çıkarmıştı.
Peki, Ali karakteri geliyor mu?