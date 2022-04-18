TEŞKİLAT HALİT BAŞKAN ÖLDÜ MÜ? Turgut Tunçalp Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat ilk kez 7 Mart 2021 tarihinde yayınlandı. 43. bölüme kadar heyecanla izlenen diziden geçtiğimiz hafta Mesut Akusta ayrılmıştı. Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan karakterinin ölmesi ile diziye veda eden usta oyuncunun ardından bir kötü haber daha geldi. Teşkilat'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Ajan Ceren yakalandı ancak kendi ipini kendisi çekmeye karar verdi. Köşeye sıkışan Ceren patlattığı bomba ile izleyiciyi kahretti. Peki TEŞKİLAT HALİT BAŞKAN VE CEREN ÖLDÜ MÜ? Turgut Tunçalp Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?
TEŞKİLAT HALİT BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?
Ceren ile Halit Başkan ilk kez yüzleşiyor. Ceren'in elindeki pim ve Halit Başkan'ın elindeki silah izleyiciyi ekrana kilitledi.
43. bölüm fragmanında Ceren elinde pim ile Halit Başkan'a ''Ben geldim Baba'' diye sesleniyor.
Ardından da ikilinin bulunduğu oda patlıyor. Peki kim ölüyor? Yeni bölümde her şey netleşecek. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
TURGUT TUNÇALP KİMDİR?
Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976 Sakarya doğumludur.
Oyuncu, Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.
2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır. 2019-2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştır. 2021 yılından itibaren Teşkilat dizisinde Halit rolünü oynamaktadır.