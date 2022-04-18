TEŞKİLAT HALİT BAŞKAN ÖLDÜ MÜ? Turgut Tunçalp Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat ilk kez 7 Mart 2021 tarihinde yayınlandı. 43. bölüme kadar heyecanla izlenen diziden geçtiğimiz hafta Mesut Akusta ayrılmıştı. Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan karakterinin ölmesi ile diziye veda eden usta oyuncunun ardından bir kötü haber daha geldi. Teşkilat'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Ajan Ceren yakalandı ancak kendi ipini kendisi çekmeye karar verdi. Köşeye sıkışan Ceren patlattığı bomba ile izleyiciyi kahretti. Peki TEŞKİLAT HALİT BAŞKAN VE CEREN ÖLDÜ MÜ? Turgut Tunçalp Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden?