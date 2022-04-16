Züleyha bombayı patlattı! Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz Hakan’la evleniyoruz!”

Perşembe akşamları milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 133. bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmanda Züleyha "Biz Hakan'la evleniyoruz!" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Hakan ile Züleyha'nın evleneceğini duyan Fikret'in yüz ifadesi dikkat çekti.
HAKAN VE ZÜLEYHA ARASINDA BUZLAR ERİDİ!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 132'nci bölümüyle ekrana geldi.
#HayatMeselesi etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 132'nci bölümüne Hakan ve Züleyha arasında buzlar nihayet eridi.