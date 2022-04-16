Züleyha bombayı patlattı! Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz Hakan’la evleniyoruz!”

Züleyha, Fikret'in durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, Hakan İsviçre'de olduğunu öğrendiği doktora ulaşmak için harekete geçti. Ağır yaralı Abdülkadir'i hastaneye götürmek zorunda kalan Betül, çaresiz biçimde Çolak'ın yanına gitti ve onunla evlendi. Betül, Çolak'ı zehirlemeye kalkarken yakalandı ve nikâhın sahte olduğunu söyleyen Çolak onu hapsetti.