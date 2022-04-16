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    • Televizyon
    • 17.04.2022 01:46
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    • 17.04.2022 01:46
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    Züleyha bombayı patlattı! Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz Hakan’la evleniyoruz!”

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 133. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanına Züleyha’nın “Biz Hakan’la evleniyoruz!” sözleri damga vururken Fikret’in yüz ifadesi dikkat çekti. İşte Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova’nın 133. bölüm fragmanı...

    “Biz Hakan’la evleniyoruz!”

    Perşembe akşamları milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 133. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmanda Züleyha "Biz Hakan'la evleniyoruz!" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Hakan ile Züleyha'nın evleneceğini duyan Fikret'in yüz ifadesi dikkat çekti.

    HAKAN VE ZÜLEYHA ARASINDA BUZLAR ERİDİ!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 132'nci bölümüyle ekrana geldi.

    #HayatMeselesi etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 132'nci bölümüne Hakan ve Züleyha arasında buzlar nihayet eridi.

        Fikret'in ağır yaralanması ile ortalık karıştı. Haberi havaalanındayken öğrenen Hakan derhal geri döndü ve Fikret'in durumu hakkında bilgi aldı.

        Doktor durumun kritik olduğunu ve gereken beyin ameliyatını yapabilecek cerrahın ancak yurt dışında bulunduğunu söyledi.

        Züleyha, Fikret'in durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, Hakan İsviçre'de olduğunu öğrendiği doktora ulaşmak için harekete geçti. Ağır yaralı Abdülkadir'i hastaneye götürmek zorunda kalan Betül, çaresiz biçimde Çolak'ın yanına gitti ve onunla evlendi. Betül, Çolak'ı zehirlemeye kalkarken yakalandı ve nikâhın sahte olduğunu söyleyen Çolak onu hapsetti.

            İsviçre'ye giderek doktoru ikna etmeyi başaran Hakan, bu hareketi ile Züleyha'nın gönlünü kazandı. Fikret'in ameliyatı başarılı geçince herkes derin bir nefes aldı.

            Şermin'in tüm Çukurova'da Betül'ün ortadan kaybolmasından Çolak'ın sorumlu olduğunu söylemesi polis ve savcıyı harekete geçirince, Çolak da harekete geçti.

            Küçük konağa saklanan Şermin'i ele geçirmek için adamlarıyla baskın yapan Çolak'ın karşısına Züleyha dikildi!
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                Haberler Televizyon Züleyha bombayı patlattı! Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz Hakan’la evleniyoruz!”
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