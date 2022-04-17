TEŞKİLAT CEREN ÖLDÜ MÜ? Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? 'Ben geldim baba...'

TEŞKİLAT CEREN ÖLDÜ MÜ?

Mete Başkan'ın ölümü henüz taze iken dizide bir ayrılık daha yaşanacak. Teşkilat'ın Ajan Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak. 43. bölüm fragmanında Ceren ile Halit Başkan'ın yüzleştiği görülüyor. Ceren'in pimi çekmeden önce 'Ben geldim Baba' demesi gözleri doldurdu.

Öte yandan baba-kız henüz konuşamadan böyle bir sonun yaşanması izleyiciyi üzdü. Ceren'in ölüp ölmediği bu akşam belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.