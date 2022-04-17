TEŞKİLAT CEREN ÖLDÜ MÜ? Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? 'Ben geldim baba...'

'TEŞKİLAT CEREN ÖLDÜ MÜ? Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?' soruları Teşkilat izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat bu akşam saat 20:00'da ekrana gelecek. 43. bölüm fragmanı heyecan yarattı. Ajan Ceren ile babası Halit Başkan karşı karşıya geldi. Ceren'in elinde pim, Halit Başkan'ın elinde ise silah... Kim ölecek? Ceren'in son sözleri fragmana damga vurdu! İşte detaylar...
TEŞKİLAT CEREN ÖLDÜ MÜ?
Mete Başkan'ın ölümü henüz taze iken dizide bir ayrılık daha yaşanacak. Teşkilat'ın Ajan Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak. 43. bölüm fragmanında Ceren ile Halit Başkan'ın yüzleştiği görülüyor. Ceren'in pimi çekmeden önce 'Ben geldim Baba' demesi gözleri doldurdu.
Öte yandan baba-kız henüz konuşamadan böyle bir sonun yaşanması izleyiciyi üzdü. Ceren'in ölüp ölmediği bu akşam belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Bölümünü tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl isimli dizide Aybige Hatun rolünü üstlendi ve bu diziyle tanınmaya başladı. Daha sonra Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde oynadı. Son olarak Teşkilat isimli dizide yer aldı.
Oynadığı diziler:
2007 Senin Uğruna
2008 Arka Sokaklar
2011 Kalbim Seni Seçti -Derin
2011 Muhteşem Yüzyıl -Aybige
2012 Sudan Bıkmış Balıklar -Zeynep
2013-2014 İntikam -Cemre Arsoy
2014 Yasak Asude -(Nazım Bey'in Kızı)
2014 Ulan İstanbul -Ada Akça
2015 Adı Mutluluk -Kumsal Güçlü
2017 Payitaht Abdulhamit -Melike