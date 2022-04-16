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    • 17.04.2022 01:17
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    • 17.04.2022 01:17
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    Oğulcan’ın zor anları! Kardeşlerim 49. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yok mu sesimi duyan?”

    Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Recep Usta, Simge Selçuk, Cihan Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim’in 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen yeni bölüm fragmanına çukura düşen Oğulcan’ın “Yok mu sesimi duyan?” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 49. bölüm fragmanı...

    “Yok mu sesimi duyan?”

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına çukura düşen Oğulcan'ın "Yok mu sesimi duyan?" sözleri damga vurdu.

    KARDEŞLERİM 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir.

    Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar.

    Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan)

        Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Oğulcan’ın zor anları! Kardeşlerim 49. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yok mu sesimi duyan?”
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