Oğulcan’ın zor anları! Kardeşlerim 49. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yok mu sesimi duyan?”

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına çukura düşen Oğulcan'ın "Yok mu sesimi duyan?" sözleri damga vurdu.
KARDEŞLERİM 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir.
Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar.
Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.