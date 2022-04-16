Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!"

#Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman 90. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %25,48 izlenme payı, AB'de %8,20 izlenme oranı ve %21,96 izlenme payı 20+ABC1'de %9,66 izlenme oranı ve %24,50 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.