Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!"

Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY'İN KURDUĞU TUZAK BİLECİK VE İNEGÖL'ÜN FETİH KAPILARINI AÇTI!
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 90'ıncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 90'ıncı bölümüne Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek istemeleri ve dostu Kosses'ten bu planı öğrenen Osman Bey'in, Bilecik fetih planı damga vurdu.
#Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman 90. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %25,48 izlenme payı, AB'de %8,20 izlenme oranı ve %21,96 izlenme payı 20+ABC1'de %9,66 izlenme oranı ve %24,50 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Kuruluş Osman'ın 90. bölümünde yıl 1299'a doğrudur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da yeni oyunlar kurulurken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'e İnegöl, Bursa ve Kostantiniyye fetih düşlerini ve hedeflerini anlatarak fetih davasının atalarından miras aldığını söyleyerek onlarında evlatlarına miras bırakmasını istedi.