Hakim 3. bölüm nefes kesecek: Azem gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı, atv'nin iddialı dizisi Hakim'in yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
HAKİM 3. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.