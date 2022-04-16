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    • Televizyon
    • 16.04.2022 18:47
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    • 16.04.2022 19:02
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    Hakim 3. bölüm nefes kesecek: Azem gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

    Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 3.bölümü ile ekranlara geliyor! Yeni bölüm öncesi meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan fragmanlar heyecanı kat kat arttırdı. Öte yandan Hakim’in üçüncü bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. İşte Hakim’in üçüncü bölümünden detaylar ve fotoğraflar...

    Azem gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor

    Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı, atv'nin iddialı dizisi Hakim'in yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

    HAKİM 3. BÖLÜM ÖZETİ
    Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

    Hakim 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

        Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır.

        Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

        HAKİM OYUNCU KADROSU
        Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)
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        Haberler Televizyon Hakim 3. bölüm nefes kesecek: Azem gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor! İşte yeni bölümden ipuçları...
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