16 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Bugün Terazi burcunda Dolunay var. Yunanistan'ın kaprislerini çocuk yapmaz diyeceğiz. Ege Denizi üzerindeki navtexler ardı ardına gelirken gemilerin birbirine nota verdiğine şahit olacağız. Sıcak saatler hepimizi ilgilendiriyor.
KOÇ
Sosyal çevrenizde tansiyon iniyor ve barışma durumu söz konusu. Uzun zamandır ortak paydada buluşamadığınız iş arkadaşlarınızla aranızdaki gerginlik yok olabilir.
BOĞA
Problemlerinizin çözümü elinizde olmayabilir.
Sizin için öncelikli olan kendinize karşı iyi davranmak olmalı.
Sevdiğinizde biraz fazla yapıcı ve fedakar olabiliyorsunuz.