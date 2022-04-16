Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.04.2022 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2022 09:01
    ABONE OL

    16 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Yakın dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi mutlu ediyor. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, beklediğinizi ilgiyi çevrenize hissettirmek için daha ne bekliyorsunuz. 16 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Doğruluğunu tam bilmediğin bir sözü söyleme

    Astrogündem: Bugün Terazi burcunda Dolunay var. Yunanistan'ın kaprislerini çocuk yapmaz diyeceğiz. Ege Denizi üzerindeki navtexler ardı ardına gelirken gemilerin birbirine nota verdiğine şahit olacağız. Sıcak saatler hepimizi ilgilendiriyor.

    KOÇ
    Sosyal çevrenizde tansiyon iniyor ve barışma durumu söz konusu. Uzun zamandır ortak paydada buluşamadığınız iş arkadaşlarınızla aranızdaki gerginlik yok olabilir.

    BOĞA
    Problemlerinizin çözümü elinizde olmayabilir.
    Sizin için öncelikli olan kendinize karşı iyi davranmak olmalı.
    Sevdiğinizde biraz fazla yapıcı ve fedakar olabiliyorsunuz.

        İKİZLER
        Üretme ve çalışma haline geçme ruhunuzun biraz daha tetikleneceği bir zamandasınız.
        Hayatınızın tempolu bir süreci olduğu için üşengeçliğe pek yer olmayacak.

        YENGEÇ
        Aşk konularında girişimci olabileceğiniz bir gündesiniz.
        Romantizminizi açıkça ve cesurca ortaya koyabildiğiniz taktirde partnerinizin hayır demesi imkansız olacaktır.

        ASLAN
        Aile içi çatışmalar ya da arkadaşlık anlaşmazlıklarına dikkat çeken bir gün olacak sizin için. Asıl anlamanız gereken nokta şu ki bu olaylar kötü olmanız için başınıza gelmiyor.

            BAŞAK
            Kendini bir konuda şartlamış, hazır hisseden bir birey olmanın özlemini çekebilirsiniz.
            Zihniniz dağınık olabilir ancak bunda yaşanmışlıkların da elbette ki etkisi var.

            TERAZİ
            Finansal konularda ya da seyahat içeren konularda beklediğiniz olumlu haberlerin her an alabilirsiniz. Vakit ayırmak istediğiniz konular için ajandanızda yer açabileceksiniz.

            AKREP
            Sorumlulukları üzerinize almaktan kaçınmanız dikkat çekecek. İş yerinizde uğradığınız haksız muamele sizi bezdirmek yerine iletişiminizi gözden geçirmeye sevk etmeli.

                YAY
                Bugünlerde yüksek çabalarınız karşılığında kazanabileceğiniz edinimler söz konusu.
                Yararınıza olacak konularda öncesinde biraz ter dökmeniz gerekecek.

                OĞLAK
                Kariyerinizle ilgili hassas ve istekli olduğunuz bir dönemdesiniz.
                İdealleri olan ve onların peşinde olmak isteyen İkizler için hedefleri realistik olduğu sürece başarılı olacaktır.

                KOVA
                İşlerinizle ilgili vaatler duyabilirsiniz. Hangisinin gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için iyi hesap yapmalısınız.
                Evren sizleri başka kandırıkçılık konuları ile de sınayabilir.

                    BALIK
                    İşlerinizde girişimcilik gerektirecek konular var ise atağa geçebilirsiniz.
                    Sorumluluklarınızı tayin edebilme yeteneğiniz kariyerinizde diğer insanlardan daha ön planda tutuyor.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Kültür Park’ta gençleştirme
                    Haberler Televizyon 16 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA