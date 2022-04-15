Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Onların savaşı daha yeni başladı”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Onların savaşı daha yeni başladı" damga vurdu.

YALNIZ KURT 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.