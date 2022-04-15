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    • Televizyon
    • 16.04.2022 00:39
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    • 16.04.2022 00:39
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    Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Onların savaşı daha yeni başladı”

    Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt’un heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay’ın yer aldığı Yalnız Kurt’un 13. bölüm fragmanına Mira’nın “Onların savaşı daha yeni başladı” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt’un heyecanı doruklara çıkaran 13. bölüm fragmanı...

    “Onların savaşı daha yeni başladı”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Onların savaşı daha yeni başladı" damga vurdu.

    YALNIZ KURT 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.

    Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir.

    Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

        Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler.

        Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır.

        Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Onların savaşı daha yeni başladı”
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