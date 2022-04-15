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    • Televizyon
    • 15.04.2022 19:24
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    • 15.04.2022 19:32
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    Batuga ortaya çıktı! Destan 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!''

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Ebru Şahin’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!'' sözleri damga vururken Batuga ortaya çıktı. İşte Destan 20. bölüm fragmanı...

    Batuga ortaya çıktı! Destan 20. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!’’

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!'' sözleri damga vurdu.

    DESTAN 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.

    Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar.

    Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister.

        BALAMİR VE ÇOLPAN HAN UYANIYORLAR
        Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur.

        ALPAGU HAN'DAN AKKIZ'A ŞAŞIRTAN TEKLİF!
        Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur!

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Batuga ortaya çıktı! Destan 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!''
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