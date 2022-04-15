Batuga ortaya çıktı! Destan 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!''

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ne sen ne Akkız... Ne Kaya ile Ulu Ece... Günün sonunda kazanan Çin olacak!'' sözleri damga vurdu.

DESTAN 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.