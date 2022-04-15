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    • Televizyon
    • 16.04.2022 14:05
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    • 16.04.2022 14:05
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    Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri Netflix'te ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? Erşan Kuneri konusu ne, oyuncuları kimdir?

    Gora ile Arif V 216 filmlerinde seyirci karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri, şimdi dizi olacak. Son olarak, dijital yayın platformu Netflix'te izleyicilerle buluşacağı duyurulan dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Erşan Kuneri Netflix'te ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri oyuncuları kimdir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı?

    Erşan Kuneri dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, Cem Yılmaz'ın uzun süredir gündemde olan Erşan Kuneri dizisi için yayın tarihini açıkladı. 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Peki, Erşan Kuneri Netflix'te ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri konusu ne, oyuncuları kimdir?

    ERŞAN KUNERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Erşan Kuneri, sinemada farklı türlere el atmaya karar verir. Sektörden partnerleri olan Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemek için harekete geçerek yeni bir macereya atılır. Erşan Kuneri; Gora filminde, 80 darbesi ile birlikte kaçakçılık suçu sebebi ile hapse atıldığını gördüğümüz Kuneri, 1970'lerde yapımcılığını yaptığı yetişkin filmleriyle tanınan bir isimdir. Gora hayranlarının en sevdiği karakterlerden biri olan Kuneri, filmde çok fazla bir yer kaplamamasına rağmen dikkatleri üzerine çekmişti. Kuneri, değişen ve hala değişimini sürdüren Yeşilçam'ı hatırlatan bir karakterdi.

    Arif V 216 isimli filmde ise film yapımcısı ve eğlence mekanının sahibi olarak gördüğümüz Kuneri'nin 1975 ve 1978 seneleri arasındaki sinema macerası ele alınacak.

    13 MAYIS'TA BAŞLIYOR

    Netflix, resmi sosyal medya hesaplarından Erşan Kuneri dizinin yayın tarihini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor" ifadeleri kullanıldı.

        ERŞAN KUNERİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

        Erşan Kuneri dizisinde, Cem Yılmaz'ın hemen hemen her filminde birlikte rol aldığı yer aldığı meslektaşları yer alıyor. Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

        Cem Yılmaz

        Zafer Algöz

        Ezgi Mola

        Çağlar Çorumlu

        Uraz Kaygılaroğlu

        Merve Dizdar

        Bülent Şakrak

        Necip Memili

        Özkan Uğur

        Nilperi Şahinkaya

        ERŞAN KUNERİ DİZİSİ KAÇ BÖLÜM, BÖLÜMLER KAÇ DAKİKA?

        Erşan Kuneri dizisi, 8 bölümden oluşuyor ve her bölüm 30 dakika olacak.
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        Haberler Televizyon Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri Netflix'te ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? Erşan Kuneri konusu ne, oyuncuları kimdir?
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