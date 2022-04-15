Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri Netflix'te ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? Erşan Kuneri konusu ne, oyuncuları kimdir?

Erşan Kuneri dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, Cem Yılmaz'ın uzun süredir gündemde olan Erşan Kuneri dizisi için yayın tarihini açıkladı. 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Peki, Erşan Kuneri Netflix'te ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri konusu ne, oyuncuları kimdir?
ERŞAN KUNERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Erşan Kuneri, sinemada farklı türlere el atmaya karar verir. Sektörden partnerleri olan Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemek için harekete geçerek yeni bir macereya atılır. Erşan Kuneri; Gora filminde, 80 darbesi ile birlikte kaçakçılık suçu sebebi ile hapse atıldığını gördüğümüz Kuneri, 1970'lerde yapımcılığını yaptığı yetişkin filmleriyle tanınan bir isimdir. Gora hayranlarının en sevdiği karakterlerden biri olan Kuneri, filmde çok fazla bir yer kaplamamasına rağmen dikkatleri üzerine çekmişti. Kuneri, değişen ve hala değişimini sürdüren Yeşilçam'ı hatırlatan bir karakterdi.
Arif V 216 isimli filmde ise film yapımcısı ve eğlence mekanının sahibi olarak gördüğümüz Kuneri'nin 1975 ve 1978 seneleri arasındaki sinema macerası ele alınacak.
13 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Netflix, resmi sosyal medya hesaplarından Erşan Kuneri dizinin yayın tarihini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor" ifadeleri kullanıldı.