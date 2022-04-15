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    • Magazin
    • 15.04.2022 16:27
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    • 15.04.2022 16:27
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    Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? Aziz Adem Payidar öldü mü? Güven Murat Akpınar Aziz dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayımlanmayan Aziz dizisi bu akşam 21. bölümü ile Show TV ekranlarında olacak. Başrollerini Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Simay Barlas'ın oynadığı dizinin fragmanını izleyenler hemen internet arama motorlarında Adem Payidar rolünü canlandıran Güven Murat Akpınar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı. Peki Aziz Adem Payidar öldü mü? Güven Murat Akpınar Aziz dizisinden ayrıldı mı, neden? Güven Murat Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

    GÜVEN MURAT AKPINAR

    Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? Aziz Adem Payidar öldü mü? Güven Murat Akpınar Aziz dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. 8 Nisan'da yeni bölümü yayımlanması beklenen Aziz dizisi Show TV yayın akışında yer almayınca izleyiciler bir hayli üzülmüştü. Dizinin haftaya yayımlanacağının duyurulmasının ardından 21. bölüm fragmanı geldi. Nefes kesen fragmanda silah sesleri duyuldu. Dilruba'nın silahla Adem Payidar'ın yanına gitmesi herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    AZİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    Öncelikle şunu belirtelim 15 Nisan Cuma Show TV yayın akışında Aziz dizisinin yeni bölümü yer alıyor. Aziz 21. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

    15 NİSAN 2022 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Aziz

    23:45 Şark Bülbülü

    01:45 Kelebekler

    03:45 Şark Bülbülü

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

    AZİZ ADEM PAYİDAR ÖLDÜ MÜ?

    Aziz 21. bölüm fragmanında Dilruba, Adem Payidar'a ''Yapmak zorundayım, herkese ızrırap veriyorsun'' dedikten sonra bir el silah sesi duyuldu.

    Kurşunun kime geldiği ise henüz bilinmiyor.

    Yeni bölümde Adem Payidar'ın ölüp ölmediği netleşecek.

        GÜVEN MURAT AKPINAR KİMDİR?

        Güven Murat Akpınar 25 Kasım 1988 tarihinde Ardahan'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür. Caner Özyurtlu ile aynı dönemdedir. Fakat lisans eğitimini henüz tamamlamamıştır. Ailesi o çocukken İstanbul'a taşınmıştır. Suskunlar dizisinde Iska karakterini canlandırmıştır.

        2014'te; 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı, 2. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde ise Yardımcı Rolde Yılın Erkek Oyuncusu kategorisinde adaylık elde etti.
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