Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? Aziz Adem Payidar öldü mü? Güven Murat Akpınar Aziz dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. 8 Nisan'da yeni bölümü yayımlanması beklenen Aziz dizisi Show TV yayın akışında yer almayınca izleyiciler bir hayli üzülmüştü. Dizinin haftaya yayımlanacağının duyurulmasının ardından 21. bölüm fragmanı geldi. Nefes kesen fragmanda silah sesleri duyuldu. Dilruba'nın silahla Adem Payidar'ın yanına gitmesi herkesi şoke etti. İşte detaylar...