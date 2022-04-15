Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? Aziz Adem Payidar öldü mü? Güven Murat Akpınar Aziz dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. 8 Nisan'da yeni bölümü yayımlanması beklenen Aziz dizisi Show TV yayın akışında yer almayınca izleyiciler bir hayli üzülmüştü. Dizinin haftaya yayımlanacağının duyurulmasının ardından 21. bölüm fragmanı geldi. Nefes kesen fragmanda silah sesleri duyuldu. Dilruba'nın silahla Adem Payidar'ın yanına gitmesi herkesi şoke etti. İşte detaylar...
AZİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Öncelikle şunu belirtelim 15 Nisan Cuma Show TV yayın akışında Aziz dizisinin yeni bölümü yer alıyor. Aziz 21. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.
15 NİSAN 2022 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aziz
23:45 Şark Bülbülü
01:45 Kelebekler
03:45 Şark Bülbülü
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
AZİZ ADEM PAYİDAR ÖLDÜ MÜ?
Aziz 21. bölüm fragmanında Dilruba, Adem Payidar'a ''Yapmak zorundayım, herkese ızrırap veriyorsun'' dedikten sonra bir el silah sesi duyuldu.
Kurşunun kime geldiği ise henüz bilinmiyor.
Yeni bölümde Adem Payidar'ın ölüp ölmediği netleşecek.