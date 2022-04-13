Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! İşte Osman Bey’in Bilecik fetih planı...

'Kuruluş Osman'ın 90'ıncı bölümünde İnegöl Tekfuru Nikola, Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus Bitinya'daki dengeleri değiştirmek ve uç bölgesinde Türk varlığına son vermek için Osman Bey'i öldürmek için hain bir plan yaparlar.
Tekfurlar Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek isterler. Hain planı öğrenen Kosses, tuzağı Osman Bey'e söyler.
Osman Bey, Bilecik haritası üzerinde kılıcını gezdirirken kılık değiştirip gizlice Osman Bey'in yanına gelen Kosses, "Bilecek ve Yarhisar tekfurunun düğününe davetlisin ama sakın gitme. Çünkü tuzak kurup seni yok edecekler'' diyerek tekfurların planını Osman Bey'e anlatır.