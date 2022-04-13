Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! İşte Osman Bey’in Bilecik fetih planı...

Otağda Gündüz, Malhun, Bala, Ayşe ve Konur ile bir araya gelen Osman Bey onlara kendileri için hazırlanmış hain planını anlatır. Kendilerine tuzak kurmak için Holofira'yı yakmak istediklerini söyleyen Osman Bey'e, Bala Hatun "Eyi beyim! Malumat her şeydir der idin… O vakit Holofira'yı vermeyiz. Malları da götürmeyiz… İlk fırsatta da Bilecik üzerine sefer düzenleriz" şeklinde cevap verir.