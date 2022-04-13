Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Orhan ve Alaeddin, Holofira’yı Yarhisar Tekfuru’nun askerlerinden kurtardı!

Askerler Holofira yaklaşırken Orhan ve Alaeddin askerleri oklar ve yaralar. Orhan, Alaeddin ve Holofira'ya kaçarlarken Yarhisar Tekfuru Basileus'un komutanı Taperos ve askerleri karşılarına çıkar. Yarhisar askerleri Orhan ve Alaeddin'e saldıracakken Baysungur ve Alp'ler gelir. Orhan ve Alaeddin Holofira'yı Kayı Obası'na götürür.