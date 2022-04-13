Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Orhan ve Alaeddin, Holofira’yı Yarhisar Tekfuru’nun askerlerinden kurtardı!

'Kuruluş Osman'ın 90'ıncı bölümünde Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Bilecik Tekfuru Justinyanus'la evlenmek istemeyen Holofira, Yarhisar'dan kaçar. Orhan ve Alaeddin kaçmakta olan Holofira'yı ve peşindeki askerleri görür.
Askerler Holofira yaklaşırken Orhan ve Alaeddin askerleri oklar ve yaralar. Orhan, Alaeddin ve Holofira'ya kaçarlarken Yarhisar Tekfuru Basileus'un komutanı Taperos ve askerleri karşılarına çıkar. Yarhisar askerleri Orhan ve Alaeddin'e saldıracakken Baysungur ve Alp'ler gelir. Orhan ve Alaeddin Holofira'yı Kayı Obası'na götürür.
Orhan, Alaeddin ve Holofira'yı, Kayı Obası'nda Malhun, Bala ve Selcan Hatun karşılar. Orhan, Alaeddin ve Holofira otağa geçerler. Otağda iftar sofrasındayken Osman Bey gelir. Osman Bey'in gözü sofradaki kıza ilişir.