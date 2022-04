Kuruluş Osman’da dikkat çeken sahne: Osman Bey, oğulları Orhan ile Alaaddin’e İnegöl ve Bursa’yı nasıl fethedeceklerini anlattı!

Orhan ve Alaeddin heyecanla babaları Osman Bey'i dinlerken "Benim atamdan devraldığım bu davayı siz de evlatlarınıza devredeceksiniz. Onlar da evlatlarına…

Devlet olacağız, ne seferimiz bitecek ne de cengimiz! At üstünde doğduk! At üzerinde öleceğiz! At murattır evlatlar! Ve biz ata binende her daim ileri gideriz! Özümüz akına hasret, yüzümüz fethe dönük!" sözlerini söyler.