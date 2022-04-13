Kuruluş Osman’da dikkat çeken sahne: Osman Bey, oğulları Orhan ile Alaaddin’e İnegöl ve Bursa’yı nasıl fethedeceklerini anlattı!

Yıl 1299'a doğrudur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da yeni oyunlar kurulurken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir.
Osman Bey oğulları Alaeddin ve Orhan ile at üzerinde İnegöl Kalesi'ni izlerken Osman Bey "Bu gördüğünüz İnegöl Kalesi'dir evlatlar. İyi bakasınız. Evvel buradan başlayacağız! Sonra Keşiş Dağı'nın kol kanat gerdiği Bursa vardır! Onun ardı Konstantiniyye! Onun da ardı cümle cihan!'' diyerek fetih düşlerini ve planlarını anlatır.
Orhan ve Alaeddin heyecanla babaları Osman Bey'i dinlerken "Benim atamdan devraldığım bu davayı siz de evlatlarınıza devredeceksiniz. Onlar da evlatlarına…
Devlet olacağız, ne seferimiz bitecek ne de cengimiz! At üstünde doğduk! At üzerinde öleceğiz! At murattır evlatlar! Ve biz ata binende her daim ileri gideriz! Özümüz akına hasret, yüzümüz fethe dönük!" sözlerini söyler.