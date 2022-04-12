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    • 13.04.2022 09:20
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    • 13.04.2022 09:20
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    🔔Squid Game yeni sezon olacak mı? 📻Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler?

    📻Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? 🔔Squid Game yeni sezon olacak mı? Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te ilk sezonuyla yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu, bekleyiş sürüyor. Hwang Dong-Hyuk'un konuyla ilgili güncel açıklamaları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📻Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

    Film ve dizi severler tarafından Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game yeni sezon olacak mı sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Yayınlandığı günden itibaren ilk sezonuyla tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen ve büyük ses getiren dizinin yeni sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. Squid Game'in yapımcısı ve aynı zamanda yönetmeni Hwang Dong-Hyuk ipuçları verdi ve heyecanın dozu daha da arttı. Peki Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler?

    SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

    Ülkemizde de oldukça beğeni toplayan Squid Game dizisinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk, MipTV ile yaptığı bir röportaj sırasında yaklaşmakta olan projelerinden bahsetti.

    Hwang Dong-hyu şimdi, Umbert Eco'nun romanınddan ilham alan "Old Man Killer Club" (Yaşlıları Öldürme Kulübü) adlı yeni bir filme odaklandığını kaydetti. Dong-hyuk, 25 sayfalık bir Tretman (geliştirim senaryosu) yazdığını, bu filmin tartışmalı olarak değerlendirileceğini ve şiddet açısından Squid Game'i geçeceğini belirtiyor.

    Yeni filminden sonra, Güney Kore'ye dönüp Squid Game'in ikinci sezonunu yazmaya başlayacağını söyleyen yönetmen, dizinin de 2024'ün sonunda Netflix'te yayınlanmasını umduğunu söyledi. Hwang, Netflix'te yayınlana projesiyle ilgili en büyük övgüyü "beynini çalmak istiyorum" diyen ünlü yönetmen Steven Spielberg'den aldığını da sözlerine ekledi.

    NE KADAR İZLENDİ?

    Netflix'in açıkladığı verilere göre, Squid Game dizisinin 1. sezonu ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Bu kadar kısa sürede elde ettiği başarı, dizinin devamı hakkında birçok soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

        Yazar ve Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha önce böyle bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olduğunu bu yüzden de ikinci sezon çalışmalarının onu endişelendirdiğini açıklamıştı.

        SQUID GAME KONUSU NEDİR?

        Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

        SQUID GAME NE DEMEK?

        Squid ve game kelimelerinin Türkçe anlamları, "Kalamar" ve "Oyun" olarak karşımıza çıkıyor. Squid Game dizisinin adı ise Türkçe'ye Kalamar Oyunu olarak çevriliyor.

        SQUID GAME ŞEKERİ MALZEMELERİ NELERDİR?

        * 5 yemek kaşığı şeker * ½ silme çay kaşığı karbonat

        SQUİD GAME ŞEKERİ TARİFİ

        Şekerleri tavaya alın ve altını açın. Şeker erirken herhangi bir kaşık ile karıştırmayın. Tavayı hareket ettirerek ısıyı eşitleyebilirsiniz. Şeker eridiğinde spatula yardımı ile karıştırın sonrasında karbonatı ekleyin.

        Karıştırdıktan sonra yağlı kağıda yuvarlaklar halinde dökün. Düz bir bardak altıyla, çok bastırmamaya özen göstererek, şekerlerin üzerini düzleyin. Sonrasında kurabiye kalıpları ile üzerine şekil verin ve soğumasını bekleyin.
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