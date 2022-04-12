🔔Squid Game yeni sezon olacak mı? 📻Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler?

Film ve dizi severler tarafından Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game yeni sezon olacak mı sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Yayınlandığı günden itibaren ilk sezonuyla tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen ve büyük ses getiren dizinin yeni sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. Squid Game'in yapımcısı ve aynı zamanda yönetmeni Hwang Dong-Hyuk ipuçları verdi ve heyecanın dozu daha da arttı. Peki Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler?
SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?
Ülkemizde de oldukça beğeni toplayan Squid Game dizisinin yapımcısı Hwang Dong-hyuk, MipTV ile yaptığı bir röportaj sırasında yaklaşmakta olan projelerinden bahsetti.
Hwang Dong-hyu şimdi, Umbert Eco'nun romanınddan ilham alan "Old Man Killer Club" (Yaşlıları Öldürme Kulübü) adlı yeni bir filme odaklandığını kaydetti. Dong-hyuk, 25 sayfalık bir Tretman (geliştirim senaryosu) yazdığını, bu filmin tartışmalı olarak değerlendirileceğini ve şiddet açısından Squid Game'i geçeceğini belirtiyor.
Yeni filminden sonra, Güney Kore'ye dönüp Squid Game'in ikinci sezonunu yazmaya başlayacağını söyleyen yönetmen, dizinin de 2024'ün sonunda Netflix'te yayınlanmasını umduğunu söyledi. Hwang, Netflix'te yayınlana projesiyle ilgili en büyük övgüyü "beynini çalmak istiyorum" diyen ünlü yönetmen Steven Spielberg'den aldığını da sözlerine ekledi.
NE KADAR İZLENDİ?
Netflix'in açıkladığı verilere göre, Squid Game dizisinin 1. sezonu ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Bu kadar kısa sürede elde ettiği başarı, dizinin devamı hakkında birçok soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.