Kendi yalanında boğuldu! Mine'nin bebeğinin babası ortaya çıktı! Üç Kız Kardeş dizisinden izleyicileri hüngür hüngür ağlatacak haber!

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Kocasının zeytinlik meselesi yüzünden moral bozukluğu yaşadığını düşünen Türkan, Somer'in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Birbirlerine iyi gelmektedirler.

Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında alışık olmadığımız türden manzaraların ortaya çıkmasına da neden olur.

Türkan sadece Somer'e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir.