Kendi yalanında boğuldu! Mine'nin bebeğinin babası ortaya çıktı! Üç Kız Kardeş dizisinden izleyicileri hüngür hüngür ağlatacak haber!

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı Kanal D'de yayınlanmaya devam ediyor. 8. bölümde yer yerinden oynuyor. Mine'nin bebeğinin babası ortaya çıktı. Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer şüphelenmeye başlayınca gerçekler gün yüzüne çıktı. Kafası karışan Somer'in en büyük destekçisi ise Türkan oldu. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlayan Somer Mine'den hesap soruyor. Neye uğradığı şaşıran Mine ise bir bir dökülüyor. En sonunda da bebeğini düşürme tehlikesi ile karşı karşıya gelen Mine'den kan gelmeye başlıyor. İşte detaylar...
MİNE'NİN BEBEĞİNİN BABASI ORTAYA ÇIKTI!
Başrollerini Özgü Kaya, İclal Aydın, Berker Güven ve Reha Özcan'ın oynadığı Üç Kız Kardeş 8. bölümüyle Salı akşamı Kanal D ekranlarında! Somer ile Mine'nin tartışması kavgaya dönüştü.
Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer gerçeklerin peşine düştü.
Bebeğin kendinden olmadığından şüphelenmeye başlayan Soner, Mine onu ikna etmeye çalışmasına rağmen ilişkiyi bitirdi. 8. bölüm fragmanında Soner'in Nihat'a yumruk attığı ve Mine'den de kan geldiği görülüyor.
Mine'nin bebeğini düşürüp düşürmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?
Kocasının zeytinlik meselesi yüzünden moral bozukluğu yaşadığını düşünen Türkan, Somer'in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Birbirlerine iyi gelmektedirler.
Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında alışık olmadığımız türden manzaraların ortaya çıkmasına da neden olur.
Türkan sadece Somer'e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir.