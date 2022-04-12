Efsane oyuncu Teşkilat dizisine katıldı! Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerindendi gümbür gümbür geliyor! 8 ay sonra yeniden...

2003 tarihinde ''Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi 97.bölüm ile ekranlara veda etmişti. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Hakan Boyav'ın canlandırdığı Kara karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında Teşkilat dizine katılan Boyav diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden kadroya dahil oldu. İşte detaylar...
Teşkilat her hafta Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin son yayınlanan bölümü nefes kesti. İşte 42. bölümde yaşananlar...
Ekip, Yıldırım'ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar'ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar'ın babasının fotoğrafının Yıldırım'ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır? Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım'ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.
Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.
TEŞKİLAT'A GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!
Son zamanların en çok konuşulan ve merak edilen isimleri arasında yerini alan tövbekar, Kurtlar Vadisinden sonra Teşkilat dizisinde de rol alacağı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncunun daha önce diziden ayrılmasının ardından tekrar katılacağı bildirilmesi üzerine hayranları çok sevindi. Teşkilat dizisine yeni bir renk katması beklenen ünlü isim tekrardan ekranlardaki yerini alması ile herkesi mutlu edecek.