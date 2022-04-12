Efsane oyuncu Teşkilat dizisine katıldı! Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerindendi gümbür gümbür geliyor! 8 ay sonra yeniden...

Teşkilat her hafta Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin son yayınlanan bölümü nefes kesti. İşte 42. bölümde yaşananlar...

Ekip, Yıldırım'ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar'ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar'ın babasının fotoğrafının Yıldırım'ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır? Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım'ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.

Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.