Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerine müjde! EDHO'nun Hızır Çakır'ı geri dönüyor! Oktay Kaynarca...

ATV'nin bir döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi başrol oynayan Oktay Kaynarca hayranlarına güzel haber geldi. Ünlü oyuncunun yeni diziyle ekranlara döneceği ortaya çıktı. Yeniden ATV ile anlaşan Oktay Kaynarca yeni dizisi için hazırlanıyor. Eylül ortasında seyirciyle buluşması beklenen dizinin konusu, Kaynarca'nın rolü ve daha bir çok detay şimdiden belli oldu. Aksiyon sevenlerin yüzünü güldürecek dizi şimdiden heyecan yarattı. İşte detaylar...
OKTAY KAYNARCA BAŞROL OLACAK
EDHO ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakır'ı sahalara geri dönüyor. Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı yeni bir dizi yayımlanacak. Çekimleri devam eden dizi hakkındaki bilgiler şöyle...
EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK!
Birsen Altundaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle Atv ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor. Onur Tan'ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.
AKSİYON DOLU BİR DİZİ GELİYOR!
Oyuncu kadrosu için titiz bir çalışmanın yürütüldüğü dizi aksiyon seven ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisinin beklentisini de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yakında oyuncu kadrosu da netleşecek olan dizi aynı zamanda gündemi de takip edecek.