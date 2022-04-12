Esra Erol’da iki başvuru tek olay! "Ciddi Düşünenler" grubunda tanıştılar canlı yayından eşlerine seslendiler! Yaşadıkları filmleri aratmadı

'EVDE BEN TEKTİM'

Tuğba'yı tanımadığını dile getiren Hakan Bey, "Sezen ile önceden duygusal bir bağ vardı. Ailem eşime dönmemem için beni Sezen ile tanıştırmıştı. Ancak ben Sevgi'ye gittiğimde ne Sezen vardı ne Tuğba. Ben tektim. Daha sonra Sezen'le buluştuğumuzda telefonumu alıp Sevgi'yle çektiğimiz fotoğrafı onun eşinin ailesine yollamış" şeklinde konuştu.