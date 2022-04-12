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    • Televizyon
    • 12.04.2022 19:21
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    • 12.04.2022 19:21
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    Esra Erol’da iki başvuru tek olay! "Ciddi Düşünenler" grubunda tanıştılar canlı yayından eşlerine seslendiler! Yaşadıkları filmleri aratmadı

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına annesi Ayşe Kuruca ile başvuran Sevgi Türkoğlu, “Sosyal medyadan arkadaşım Hakan ile fotoğraf çektirdim diye kocam Ünal beni sokağa attı” diyerek yardım istedi. Programın ilerleyen dakikalara stüdyoya gelen Hakan Engin’in anlattıkları ise duyanları şaşkına çevirdi. İkilinin arasında geçenler filmleri aratmazken sinirlerine hakim olamayan Ayşe Hanım, Hakan Bey’e saldırdı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da filmleri aratmayan olay!

    Esra Erol'da programına annesi Ayşe Kuruca ile başvuran Sevgi Türkoğlu, sosyal medyada tanıştığı Hakan Engin ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle yuvasının yıkıldığını belirterek yardım istedi.

    4 yıldır evli olan bir çocuk annesi Sevgi Hanım, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir ay önce kuzenim Tuğba, Hakan Engin ile Sezen Arslan'ı evime davet etti. Bunları sosyal medyada sonradan tanıdım. O gün eşim evde yoktu. Fazla oturmayacaklarını söylediler.

    Hakan, ben ve sezen fotoğraf çekildik. Ancak Sezen fotoğraftan kendini keserek sanki sadece ikimiz çekilmişiz gibi eşimin ailesine attı. Eşimin ailesi de benim açıklama yapmama fırsat vermedi ve sokağa attı"

        HAKAN ENGİN STÜDYODA!
        Esra Erol'da programına Sevgi Hanım'dan bağımsız olarak eşiyle barışmak için başvuran Hakan Engin, "Ben eşimi seviyorum" diyerek yardım istedi.

        Eşiyle ayrılık nedenini anlatan Hakan Bey "Eşimin psikolojik sorunları vardı. Bebeğimiz doğduğunda emzirirken çocuğu sıktı. Ailem de şahit oldu ve ayrılmam konusunda baskı yaptı. Ben ailemi ikna etmeye çalıştım" dedi.

        Sevgi Hanım'la ilgili de konuşan Hakan Bey, sosyal medya platformunda "Ciddi düşünenler" adlı gruba üye olduğunu ve orada evlenmek istediğini söylemesinin ardından Sevgi Hanım'ın kendisine mesaj attığını anlattı.

            Hakan Bey, "Sevgi, eşinin trafik kazasında öldüğünü ve 9 aylık kızı olduğunu söyledi. 'Kızıma babalık edecek birini arıyorum' dedi. Sonra numarasını verdi telefonla konuşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

            'EVDE BEN TEKTİM'
            Tuğba'yı tanımadığını dile getiren Hakan Bey, "Sezen ile önceden duygusal bir bağ vardı. Ailem eşime dönmemem için beni Sezen ile tanıştırmıştı. Ancak ben Sevgi'ye gittiğimde ne Sezen vardı ne Tuğba. Ben tektim. Daha sonra Sezen'le buluştuğumuzda telefonumu alıp Sevgi'yle çektiğimiz fotoğrafı onun eşinin ailesine yollamış" şeklinde konuştu.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da iki başvuru tek olay! "Ciddi Düşünenler" grubunda tanıştılar canlı yayından eşlerine seslendiler! Yaşadıkları filmleri aratmadı
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