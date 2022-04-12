Esra Erol’da iki başvuru tek olay! "Ciddi Düşünenler" grubunda tanıştılar canlı yayından eşlerine seslendiler! Yaşadıkları filmleri aratmadı

Esra Erol'da programına annesi Ayşe Kuruca ile başvuran Sevgi Türkoğlu, sosyal medyada tanıştığı Hakan Engin ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle yuvasının yıkıldığını belirterek yardım istedi.
4 yıldır evli olan bir çocuk annesi Sevgi Hanım, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir ay önce kuzenim Tuğba, Hakan Engin ile Sezen Arslan'ı evime davet etti. Bunları sosyal medyada sonradan tanıdım. O gün eşim evde yoktu. Fazla oturmayacaklarını söylediler.
Hakan, ben ve sezen fotoğraf çekildik. Ancak Sezen fotoğraftan kendini keserek sanki sadece ikimiz çekilmişiz gibi eşimin ailesine attı. Eşimin ailesi de benim açıklama yapmama fırsat vermedi ve sokağa attı"