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    • Televizyon
    • 12.04.2022 22:37
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    • 12.04.2022 22:37
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    Destan’da yürek yakan sahne: Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. “#VicdanYüklü” etiketiyle de sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Nefes kesen bölüme Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdüğü sahne damga vurdu. İşte o sahne...

    Destan’da yürek yakan sahne: Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!

    Destan'ın on dokuzuncu bölümünde Akkız Alpagu Han'dan, yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.

    Akkız, anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı ve Tutkun'u bulamaz. Kırçiçek'in "Batuga'yla Tutkun... Yoklar. Kan vardı. Birileri... Ceset sürüklemiş'' sözleriyle Akkız, Temur, Saltuk, Sırma ve Yaman şoka girerler. Ormanda Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar.

    Akkız, Temur, Saltuk, Sırma, Yaman ve Alaca perişan bir halde bütün ormanı ararlar. Temur, ırmak kenarında çalı çırpının arasına gizlenmiş bir kol görür ve bir anda ok yemiş gibi kalır. Çalıların arasından görünen kol Tutkun'undur.

        Tutkun'un cansız bedenini kolları arasına alan Temur'un "Sadece ufak bir sıyrık. İyi olacaksın tamam mı? İyi olacaksın! Tutkun aydı, bu kadarcık yaraya mı uyudun, aydı kendine gel" sözleri üzerine Saltuk ile Akkız birbirlerine bakarlar acı içinde. Saltuk, Temur'un yanına çökerek Tutkun'un uçmağa vardığını söyler.

        Tutkun için Yaman ve Saltuk kurgan kazarlar. Acıdan kahrolan Temur, Tutkun'u keçeye sarar. Saltuk ve Yaman, Tutkun'u kaldırır, kurgan içindeki Temur'a uzatır. Temur Tutkun'u kurgana yatırır.

        Kılıcıyla kendi saçından bir tutam keser, keçenin üzerine koyar. Tutkun'un saçından bir tutam keser, avcunda sıkar. Son bir veda bakışı atan Temur, Tutkun'un kulağına fısıldar: "Uçmakta bekle beni. Olur mu?"
            Tehditler savurdu gözaltına alındı
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