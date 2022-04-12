Destan’da yürek yakan sahne: Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!

Destan'ın on dokuzuncu bölümünde Akkız Alpagu Han'dan, yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.
Akkız, anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı ve Tutkun'u bulamaz. Kırçiçek'in "Batuga'yla Tutkun... Yoklar. Kan vardı. Birileri... Ceset sürüklemiş'' sözleriyle Akkız, Temur, Saltuk, Sırma ve Yaman şoka girerler. Ormanda Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar.
Akkız, Temur, Saltuk, Sırma, Yaman ve Alaca perişan bir halde bütün ormanı ararlar. Temur, ırmak kenarında çalı çırpının arasına gizlenmiş bir kol görür ve bir anda ok yemiş gibi kalır. Çalıların arasından görünen kol Tutkun'undur.