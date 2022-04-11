Destan 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!"

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Batuga'yı ararken gözyaşlarına boğulan Akkız'ın "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!" sözleri fragmana damga vurdu.

BATUGA KAYBOLUYOR!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on dokuzuncu bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on dokuzuncu bölümüne Batuga'nın ortadan kaybolması ve Akkız ile Alpagu Han'ın, Batuga için güçlerini birleştirmesi damga vuracak.