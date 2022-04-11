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    • Televizyon
    • 11.04.2022 23:47
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    • 11.04.2022 23:47
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    Destan 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!"

    Başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in yer aldığı Destan’ın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ortalıktan kaybolan Batuga’nın akıbeti merak konusu olurken Ulu Ece’nin “Dağ baskı ve Batuga’nın ölümü... Üzerimize kalmaması için gerekenler yapıldı mı” sözleri dikkat çekti. Batuga’yı ararken gözyaşlarına boğulan Akkız’ın "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!" sözleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte atv’nin sevilen dizisi Destan 19. bölüm 2. fragmanı...

    Destan 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Batuga'yı ararken gözyaşlarına boğulan Akkız'ın "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!" sözleri fragmana damga vurdu.

    BATUGA KAYBOLUYOR!
    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on dokuzuncu bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on dokuzuncu bölümüne Batuga'nın ortadan kaybolması ve Akkız ile Alpagu Han'ın, Batuga için güçlerini birleştirmesi damga vuracak.

    DESTAN 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

    KÖŞEYE SIKIŞAN ULU ECE'NİN YENİ HAMLELERİ NE OLACAK?
    Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

        BALAMİR VE ÇOLPAN HAN UYANIYORLAR
        Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

        ALPAGU HAN'DAN AKKIZ'A ŞAŞIRTAN TEKLİF!
        Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur! Akkız'ın çok şaşırdığı bu teklife yanıtı ne olacak?

        BATUGA SAĞ MI YOKSA ÖLDÜ MÜ?
        Akkız Batuga'nın yokluğunda nefes almakta, ayakta durmakta zorlanır. Güçlerini birleştiren Akkız ve Alpagu Han'ın bütün aramalarına rağmen bulunamayan Batuga sağ mı yoksa öldü mü? Uğradığı saldırı sonrası Batuga'yı kim ve neden kaçıldı?
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        Haberler Televizyon Destan 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!"
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