Destan 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!"

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Batuga'yı ararken gözyaşlarına boğulan Akkız'ın "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!" sözleri fragmana damga vurdu.
BATUGA KAYBOLUYOR!
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on dokuzuncu bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on dokuzuncu bölümüne Batuga'nın ortadan kaybolması ve Akkız ile Alpagu Han'ın, Batuga için güçlerini birleştirmesi damga vuracak.
DESTAN 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?
KÖŞEYE SIKIŞAN ULU ECE'NİN YENİ HAMLELERİ NE OLACAK?
Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?