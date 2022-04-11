1299’a doğru... Kuruluş Osman 90. bölümü yayınlandı: “Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!”

Kuruluş Osman 90. bölümü yayınlandı. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterinin Kuruluş Osman 90. bölümü yayınlandı.
OSMAN BEY SULH ANLAŞMASI İMZALADI
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 89'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.'Kuruluş Osman'da, Selcan Hatun, Osman Bey'den aldığı buyrukla Cornelia'yı konuşturmak için onu zehirledi. Cornelia suçlarını itiraf ederken Mari'nin de intikamı alındı. Öte yandan Selçuklu Sultanı Mesud ve Bizans İmparatoru Andronikos barış anlaşması için Söğüt'e geldiler. Osman Bey aldığı büyük tavizlerle sulh anlaşmasına razı oldu.
#Türkünİntikamı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 88. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,63 izlenme oranı ve %25,74 izlenme payı, AB'de %7,18 izlenme oranı ve %20,20 izlenme payı 20+ABC1'de %9,68 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Kuruluş Osman'ın 89'uncu bölümünde Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Hatun'u koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Cornelia'nın hainliğini ispat etmek için Selcan Ana, onu zehirler. Zehirlenen Cornelia, Mari Hatun'u nasıl öldürdüğünü itiraf eder. Osman Bey, öldürdüğü maskeli kişinin kimliğini teşhis için Corneali'nın getirilmesini emreder.