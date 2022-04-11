1299’a doğru... Kuruluş Osman 90. bölümü yayınlandı: “Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!”

#Türkünİntikamı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 88. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,63 izlenme oranı ve %25,74 izlenme payı, AB'de %7,18 izlenme oranı ve %20,20 izlenme payı 20+ABC1'de %9,68 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.