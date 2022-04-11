Hakim 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayat bu, bir gün gelir seni şerefin ve namusunla sınar”

Erdal Beşikçioğlu'nun Ömer karakteriyle başrolü üstlendiği Hakim dizisinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Azem'in "Hayat bu, bir gün gelir seni şerefin ve namusunla sınar" sözleri damga vurdu.
Öte yandan Hakim, son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Peki Hakim 2. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
HAKİM 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır.
Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.