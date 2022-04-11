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    • Televizyon
    • 11.04.2022 23:58
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    • 11.04.2022 23:58
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    Hakim 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayat bu, bir gün gelir seni şerefin ve namusunla sınar”

    Hakim yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının iddialı dizisi Hakim’in yeni bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicisinden tam not alan Hakim’in 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Azem’in “Hayat bu, bir gün gelir seni şerefin ve namusunla sınar” sözleri damga vurdu. İşte başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı Hakim 3. bölüm fragmanı...

    “Hayat bu, bir gün gelir seni şerefin ve namusunla sınar”

    Erdal Beşikçioğlu'nun Ömer karakteriyle başrolü üstlendiği Hakim dizisinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Azem'in "Hayat bu, bir gün gelir seni şerefin ve namusunla sınar" sözleri damga vurdu.

    Öte yandan Hakim, son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Peki Hakim 2. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    HAKİM 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır.

    Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

        Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştir.

        Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

        Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder... Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olur.
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