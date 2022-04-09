Ortalık yine karışıyor! Kardeşlerim 48. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yarın büyük gün”

Kardeşlerim'in 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Yarın büyük gün. Yarın her şeyin kusursuz olmasını istiyorum" sözleri damga vurdu.
Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümü de milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Kardeşlerim 47. bölümde neler yaşandı?
KARDEŞLERİM 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar.
Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar.