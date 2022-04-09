Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.04.2022 00:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2022 00:47
    ABONE OL

    Ortalık yine karışıyor! Kardeşlerim 48. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yarın büyük gün”

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 47. Bölümüyle izleyiciyle buluştu. Duygusal sahneleriyle yürek sızlatan bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Kardeşlerim 48. bölüm fragmanına Suzan ile evlilik hazırlığı yapan Akif’in “Yarın büyük gün. Yarın her şeyin kusursuz olmasını istiyorum” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 48. bölüm fragmanı...

    “Yarın büyük gün”

    Kardeşlerim'in 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Yarın büyük gün. Yarın her şeyin kusursuz olmasını istiyorum" sözleri damga vurdu.

    Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümü de milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Kardeşlerim 47. bölümde neler yaşandı?

    KARDEŞLERİM 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar.

    Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar.

        Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hakim fragman
        Haberler Televizyon Ortalık yine karışıyor! Kardeşlerim 48. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yarın büyük gün”
            SON DAKİKA