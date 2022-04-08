Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Yarın Türkiye yeni bir sabah uyanacak" sözleri damga vurdu.

YALNIZ KURT 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Operasyonları başarısızlıkla sonuçlanan Nizam ve Mira, Vedat ve Karlov'un öldüğünü öğrenirler ve korkuya kapılırlar. Açığa çıkmaları an meselesidir. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Doğan ise bu sonuçtan memnundur.