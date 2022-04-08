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    • Televizyon
    • 09.04.2022 00:48
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    • 09.04.2022 00:58
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    Yalnız Kurt 12. bölüm fragmanı nefes kesti: “Yarın Türkiye yeni bir sabaha uyanacak”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Soluksuz izlenen bölümün ardından yayınlana fragman nefes kesti. Sosyal medyada da büyük ses getiren Yalnız Kurt 12. bölüm fragmanına “Yarın Türkiye yeni bir sabah uyanacak” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 12. bölüm fragmanı...

    “Yarın Türkiye yeni bir sabah uyanacak”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Yarın Türkiye yeni bir sabah uyanacak" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Operasyonları başarısızlıkla sonuçlanan Nizam ve Mira, Vedat ve Karlov'un öldüğünü öğrenirler ve korkuya kapılırlar. Açığa çıkmaları an meselesidir. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Doğan ise bu sonuçtan memnundur.

    Ulvi ile Akın için çember daralır. Hem devlet peşlerindedir, hem de onları ortadan kaldırmak isteyen Mira ve Nizam. Nazar'ın ise güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılmasına karar verilir.

    Buna rağmen Nazar kendi planını uygulamaya koyar. Bu plan Mira ve Nizam'ı zor durumda bırakır. Zor durumda kalan Mira, Doğan'dan yardım ister.

        Ulvi polisin eline geçer ve bu durum Nizam için büyük bir tehdit oluşturur. Nizam bu kıskaçtan kurtulabilmek için ona yardım edebilecek tek kişi olan Viking'e başvurmak zorunda kalır.

        Sare ile yüzleşen Doğan, yaptıkları anlaşma gereği eskisi gibi oyuna devam edeceklerdir. Bu anlaşmanın bozulmaması için ise Ela'yı koz olarak yanında tutar.

        Altay'ın sıradaki hedefi ise Nazar'dır. Ülkeden çıkmadan ona ulaşması gerekir ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Nazar'ı ortadan kaldırmak içinde yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için Doğan'ın kapısını çalar.
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