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    • Televizyon
    • 08.04.2022 18:01
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    • 08.04.2022 18:01
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    YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 bin TL'yi alan yarışmacı...

    Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. Bugün 5 yarışmacıdan sadece 1'i 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Programın sıkı takipçileri final programı başlar başlamaz araştırmalar yapmaya koyuldu. Peki YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte 15 bin TL'yi alan isim...

    8 Nisan Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı programda Cuma günü finalde kimin haftanın birincisi olduğu açıklanıyor. Bu hafta birbirinden dişli yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini gösterdi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final gününde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?

    YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı henüz belli olmadı. Puanlar açıklanır açıklanmaz yarışmanın bu haftaki birincisi ortaya çıkacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    BU HAFTAKİ YARIŞMACILARIN PUANLARI İSE ŞÖYLE:

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Nisan Pazartesi Yarışmacıları

    Furkan Yavuz: 29 Puan

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Nisan Salı Yarışmacıları

    Ülkü Naz Eski: 30 Puan

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Nisan Çarşamba Yarışmacıları

    Elif Kahrıman: 35 Puan

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Nisan Perşembe Yarışmacıları

    Havva Kasım: 39 Puan

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Nisan Cuma Yarışmacıları

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    Haberler Televizyon YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 bin TL'yi alan yarışmacı...
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