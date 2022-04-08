YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 bin TL'yi alan yarışmacı...

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı programda Cuma günü finalde kimin haftanın birincisi olduğu açıklanıyor. Bu hafta birbirinden dişli yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini gösterdi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final gününde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?
YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı henüz belli olmadı. Puanlar açıklanır açıklanmaz yarışmanın bu haftaki birincisi ortaya çıkacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
BU HAFTAKİ YARIŞMACILARIN PUANLARI İSE ŞÖYLE:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Nisan Pazartesi Yarışmacıları
Furkan Yavuz: 29 Puan
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Nisan Salı Yarışmacıları
Ülkü Naz Eski: 30 Puan
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Nisan Çarşamba Yarışmacıları
Elif Kahrıman: 35 Puan
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Nisan Perşembe Yarışmacıları
Havva Kasım: 39 Puan
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Nisan Cuma Yarışmacıları
Sultan Çakır: henüz belli değil.