YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 bin TL'yi alan yarışmacı...

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı programda Cuma günü finalde kimin haftanın birincisi olduğu açıklanıyor. Bu hafta birbirinden dişli yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini gösterdi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final gününde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 8 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?