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    • Televizyon
    • 08.04.2022 18:25
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    • 08.04.2022 18:25
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    📺AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 8 Nisan Cuma Show TV yayın akışı!

    Show TV'nin ilgi ile izlenen dizisi Aziz bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. 8 Nisan Cuma Show TV yayın akışında Aziz dizisi yer almıyor. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki Aziz bu akşam yok mu, neden yok? Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

    📺AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Aziz dizisi yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizinin yeni bölümü 8 Nisan Cuma Show TV yayın akışında yer almıyor. Her Cuma yeni bölümü yayınlanan dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. Aziz dizisinin Instagram hesabından dizinin yayınlanmama sebebi ortaya çıktı. Peki; 📺AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    8 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

    21:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı

    23:30 Aziz

    AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Aziz dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili 'Önce Sağlık' başlıklı bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

    ''20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…''

    AZİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sevilen dizi Aziz 15 Nisan Cuma günü yeni bölümüyle saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak.

    AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

    Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.
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    Haberler Televizyon 📺AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 8 Nisan Cuma Show TV yayın akışı!
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