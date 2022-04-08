Aziz dizisi yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizinin yeni bölümü 8 Nisan Cuma Show TV yayın akışında yer almıyor. Her Cuma yeni bölümü yayınlanan dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. Aziz dizisinin Instagram hesabından dizinin yayınlanmama sebebi ortaya çıktı. Peki; 📺AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
8 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
21:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı
23:30 Aziz
AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Aziz dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili 'Önce Sağlık' başlıklı bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
''20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…''
AZİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevilen dizi Aziz 15 Nisan Cuma günü yeni bölümüyle saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak.
AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Aziz dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi isimler yer alıyor.