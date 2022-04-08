Aziz dizisi yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizinin yeni bölümü 8 Nisan Cuma Show TV yayın akışında yer almıyor. Her Cuma yeni bölümü yayınlanan dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. Aziz dizisinin Instagram hesabından dizinin yayınlanmama sebebi ortaya çıktı. Peki; 📺AZİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?