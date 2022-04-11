Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı?

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cesur ve inatçı bir karakter olan Ömer, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar vermiş ve mesleğine duyduğu aşk sayesinde geleceği parlak bir hekim olarak sivrilmiş genç bir doktor.

Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi'nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak.