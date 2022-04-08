Destan 19. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Herkes umudunu kesmiş ölüsünü arar”

DAĞ HANI BATUGA'NIN İLK BUYRUĞU

Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılır.