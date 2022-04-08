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    • Televizyon
    • 08.04.2022 21:57
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    • 08.04.2022 21:57
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    Destan 19. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Herkes umudunu kesmiş ölüsünü arar”

    Atv’nin sevilen dizisi Destan’ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Akkız’ın “Herkes umudunu kesmiş ölüsünü arar” sözleri damga vurdu. Ortalıktan kaybolan Batuga’nın akıbeti merak konusu olurken fragmanda yer alan sahneler yürekleri ağza getirdi. İşte başrollerinde Edip Tepeli, Ebru Şahin ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı Destan 19. bölüm fragmanı...

    “Herkes umudunu kesmiş ölüsünü arar”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Batuga'nın ortadan kaybolduğu görülen fragmana Akkız'ın "Herkes umudunu kesmiş ölüsünü arar" sözleri damga vurdu.

    DESTAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir.

    DAĞ HANI BATUGA'NIN İLK BUYRUĞU
    Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılır.

    AKKIZ ANNESİNİ KURTARABİLECEK Mİ?
    Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir!

        Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılır.

        Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur!

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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        Kasaba doktoru
        Haberler Televizyon Destan 19. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: “Herkes umudunu kesmiş ölüsünü arar”
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