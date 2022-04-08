Hakim 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!"

Atv ekranlarının yeni dizisi Hakim'in 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Ömer Arif Derman karakterinin "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!" sözleri damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDEN İPUÇLARI!
atv'nin yeni dizisi Hakim'in yayınlanan yeni tanıtımı ikinci bölümden ipuçlarını izleyiciye sundu. Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alıyor.
İlk bölümde Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet veriyor.
Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybediyor.
Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşıyor.