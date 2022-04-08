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    • Televizyon
    • 08.04.2022 20:38
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    • 08.04.2022 20:38
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    Hakim 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!"

    Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli oyuncuların yer aldığı Hakim dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken ikinci fragman da yayınlandı. Hakim 2. bölüm 2. fragmanına Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı Ömer Arif Derman karakterinin "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 2. bölüm 2. fragmanı...

    Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!

    Atv ekranlarının yeni dizisi Hakim'in 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Ömer Arif Derman karakterinin "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!" sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDEN İPUÇLARI!
    atv'nin yeni dizisi Hakim'in yayınlanan yeni tanıtımı ikinci bölümden ipuçlarını izleyiciye sundu. Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alıyor.

    İlk bölümde Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet veriyor.

    Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybediyor.

    Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşıyor.

        Ozan'ın ölümüne sebebiyet verdiği kişinin, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlunun olduğunu öğreniyor.

        Bu noktadan sonra Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Ömer Arif Derman ve Yurdaer Okur'un hayat verdiği Azem Demirkıran karşıya gelecek. İki baba oğulları için her şeyi göze alacak!
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        Kasaba doktoru
        Haberler Televizyon Hakim 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!"
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