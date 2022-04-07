Kaan ölüm kalım savaşı veriyor! Kardeşlerim 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Sen kaç kişinin sonu oldun!"

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kaan'ın ölüm kalım savaşı verdiği bölüm öncesi yayınlanan fragmana Nebahat'in "Sen kaç kişinin sonu oldun!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
KAAN SÜSEN'İ DURDURMAK İSTERKEN FACİA SEBEP OLDU!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 46.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşimsin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
KARDEŞLERİM 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akif ile Nebahat sonunda boşandılar. Suzan'ın evlilik hazırlıklarına başladığını öğrenen Nebahat onu gelinlikçi de basar ve olay çıkartır. Akif onu Suzan'dan uzak tutmak için sakladığı, Resul'ün cinayetinin delilini kullanır.
KARDEŞLER ARASINDAKİ BUZLAR ERİYOR
Asiye ve Doruk'un aşkı ise doludizgin devam eder. Tolga'nın Doruk'un sınav kâğıdını silmesi Kaan ile aralarının düzelmesine neden olur. Kardeşler arasında buzlar erir. Kaan, Doruklarda kalmaya başlar.