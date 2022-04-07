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    • Televizyon
    • 07.04.2022 22:48
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    • 07.04.2022 22:48
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    Kaan ölüm kalım savaşı veriyor! Kardeşlerim 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Sen kaç kişinin sonu oldun!"

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Nebahat’in Akif’e sarf ettiği "Sen kaç kişinin sonu oldun!" şeklindeki sözleri damga vurdu. Kaan’ın ölüm kalım savaşı verdiği bölüm öncesi yayınlanan fragman sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Kardeşlerim 47. bölüm 2. fragmanı...

    Kaan ölüm kalım savaşı veriyor!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kaan'ın ölüm kalım savaşı verdiği bölüm öncesi yayınlanan fragmana Nebahat'in "Sen kaç kişinin sonu oldun!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    KAAN SÜSEN'İ DURDURMAK İSTERKEN FACİA SEBEP OLDU!
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 46.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşimsin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    KARDEŞLERİM 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Akif ile Nebahat sonunda boşandılar. Suzan'ın evlilik hazırlıklarına başladığını öğrenen Nebahat onu gelinlikçi de basar ve olay çıkartır. Akif onu Suzan'dan uzak tutmak için sakladığı, Resul'ün cinayetinin delilini kullanır.

    KARDEŞLER ARASINDAKİ BUZLAR ERİYOR
    Asiye ve Doruk'un aşkı ise doludizgin devam eder. Tolga'nın Doruk'un sınav kâğıdını silmesi Kaan ile aralarının düzelmesine neden olur. Kardeşler arasında buzlar erir. Kaan, Doruklarda kalmaya başlar.

        SÜSEN ÖMER'E GERÇEKLERİ AÇIKLAMAK İSTİYOR
        Şengül ise Orhan'ı eve döndürmek için her yolu dener. Süsen, Ömer'e daha fazla yalan söylemek istemez her şeyi itiraf etmeye kararlıdır.

        Bunun ailesini dağıtacağını bilen Kaan onu durdurmaya çalışır. Ancak bu girişim felaket ile sonuçlanır ikili boşluktan herkesin gözü önünde yere çakılır.
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        Haberler Televizyon Kaan ölüm kalım savaşı veriyor! Kardeşlerim 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Sen kaç kişinin sonu oldun!"
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