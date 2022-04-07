Kaan ölüm kalım savaşı veriyor! Kardeşlerim 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Sen kaç kişinin sonu oldun!"

KARDEŞLERİM 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akif ile Nebahat sonunda boşandılar. Suzan'ın evlilik hazırlıklarına başladığını öğrenen Nebahat onu gelinlikçi de basar ve olay çıkartır. Akif onu Suzan'dan uzak tutmak için sakladığı, Resul'ün cinayetinin delilini kullanır.