Masterchef başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?🔪MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON TARİHİ: Masterchef başvuru hattı FORM-VİDEO!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi gündemde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 5. yeni sezonu ile yakın zamanda sevenleriyle buluşacak. Fenomen yemek yarışma programına başvuruda bulunmak isteyenler Masterchef başvuruları ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi belli oldu mu? sorularını araştırıyor. İşte Masterchef başvurularının başlayacağı tarih ve yeni sezon hakkında bilgiler...
MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON NE ZAMAN?
Masterchef Türkiye'nin 2022 yılında yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Ağustos ayında ekranlara gelmeye başlamıştı.
Yeni sezon tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz. İşte başvurular hakkında detaylar...
MASTERCHEF BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Masterchef 2022 yeni sezon için başvurular alınmaya başlandı. Yarışmaya katılmak isteyenler, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu dolduracak. Sonrasında ise çektikleri videoyu bu başvuruya yükleyecek.
Masterchef videolu başvuru sitesi linki: www.tv8basvuru.com
Masterchef Whatsapp videolu başvuru hattı numarası: 0549 890 88 88