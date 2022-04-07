Masterchef başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?🔪MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON TARİHİ: Masterchef başvuru hattı FORM-VİDEO!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi gündemde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 5. yeni sezonu ile yakın zamanda sevenleriyle buluşacak. Fenomen yemek yarışma programına başvuruda bulunmak isteyenler Masterchef başvuruları ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi belli oldu mu? sorularını araştırıyor. İşte Masterchef başvurularının başlayacağı tarih ve yeni sezon hakkında bilgiler...