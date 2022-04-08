SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında tokat şoku! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçmıştı! Kızı Sibel Kızılarslan'a tokat atan baba bayıldı
Müge Anlı'da önce gözyaşları ardından tokat şoku yaşandı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan Sibel Kızılarslan'ın ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeni ile şikayette bulunduklarını ifade eden aile, günler sonra Sibel Kızılarslan'a Müge Anlı canlı yayınında kavuştu. 20 yaşındaki Sibel'i kaçırdığı iddia edilen komşu Serdal Gezgin Müge Anlı canl yayınında konuşmaları ile herkesi çileden çıkarttı. Aile, kızı Sibel'e "Aklını başına al, ne olursa olsun kabulümüzsün" derken Sibel gözyaşları içinde Serdal'ı sevdiğini ifade etti. "Eşine ve çocuklarına bakmayan sana mı bakacak" diyen ailesinin yalvarışına kulak asmayan Sibel Kızılarslan'a canlı yayında babası Ersin Kızılarslan tokat attı. Gözyaşları içindeki mutlu kavuşma yerini gergin anlara bıraktı, acılı baba attığı tokadın ardından bayıldı.
08.04.2022 12:03 - Son Güncelleme: 08.04.2022 12:03
ÖNCE TOKAT ATTI SONRA BAYILDI
Müge Anlı canlı yayınında tokat şoku! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçmıştı! Kızı Sibel Kızılarslan'a tokat atan baba bayıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oturan Sibel Kızılarslan'dan bir süredir haber alınamadığı aktarıldı. Genç kızın anne ve babası stüdyoya gelerek gözyaşı döktü ve yardım istedi.
20 yaşındaki Sibel'i kaçırdığı iddia edilen komşu Serdal Gezgin, Müge Anlı canl yayınında konuşmaları ile herkesi çileden çıkarttı.