Kuruluş Osman nefes kesti! Sultan Mesud ve İmparator Adronikos, Osman Beyle anlaşmak için Söğüt’e geldi

Sultan Mesud ve İmparator Andronikos'tan istediklerini alan Osman Bey "Nikola'ya gelince… Elinde tuttuğu madenleri, artık benimdir! Ben şartlarımı dedim, sizler de işittiniz! Madem masada iki devlet var! Anlaşmaya karşı çıkmak olmaz! Buyurun!" der.

İmparator Andronikos ve Nikola çaresiz bir şekilde Osman Bey'in şartlarını kabul etmek zorunda kalırlar.