Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Selcan Hatun, Cornelia’ya suçlarını itiraf ettirip infaz etti

Cornelia ne olduğunu anlamaya çalışırken Selcan Hatun'un "Mari'm de böyle acı çektiydi. Şerbet zehirli olmaya Cornelia? Malum obada bir akrep dolaşır. Önüne gelen günahsızı zehirler durur." sözleri Cornelia'yı şoka sokar. Mari'yi, Cornelia'nın zehirlediğini bildiğini söyleyen Selcan Hatun "Amma sen şeytansan, ben Selcan'ım kızım? Senin gittiğin yoldan ben gelirim… İçtiğin bu şerbet var ya, zehirlidir. Amma öyle seninkilere benzemez. İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eder" diyerek Cornelia'yı konuşturmaya çalışır.