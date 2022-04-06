Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Selcan Hatun, Cornelia’ya suçlarını itiraf ettirip infaz etti

Selcan Hatun, Osman Bey'den aldığı buyrukla, Cornelia'yı konuşturmak için harekete geçer. Cornelia'yı yaptıklarını itiraf ettirmek ve iş birlikçilerini ortaya çıkarmak için Selcan Hatun, Cornelia'nın Mari'ye yaptığı gibi onu zehirler. Zehirli şerbeti içen Cornelia, acı içinde kıvranır. Selcan Hatun şerbet sürahisi elinde gülümser.
Cornelia ne olduğunu anlamaya çalışırken Selcan Hatun'un "Mari'm de böyle acı çektiydi. Şerbet zehirli olmaya Cornelia? Malum obada bir akrep dolaşır. Önüne gelen günahsızı zehirler durur." sözleri Cornelia'yı şoka sokar. Mari'yi, Cornelia'nın zehirlediğini bildiğini söyleyen Selcan Hatun "Amma sen şeytansan, ben Selcan'ım kızım? Senin gittiğin yoldan ben gelirim… İçtiğin bu şerbet var ya, zehirlidir. Amma öyle seninkilere benzemez. İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eder" diyerek Cornelia'yı konuşturmaya çalışır.
Selcan Hatun, Cornelia'yı konuşturmaya çalışırken, çadıra Bala ve Malhun Hatunlarla birlikte Aygül girer. Mari'yi, Turgut Bey ile evlenip Müslüman olmaya çok yaklaştığı ve doğacak çocuğunun Müslüman olacağı için öldürdüğünü itiraf eden Cornelia, Selcan Hatun'un arkasındaki güçleri söylerse onun kurtulmasına izin vereceği sözlerine direnir.