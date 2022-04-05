Destan’a damga vuran sahne: Batuga Dağ tahtına oturup Han oldu! "Aksak Han çok yaşa! Devrin daim ola!"

Destan on sekizinci bölümünde Çolpan Han'dan boşalan Dağ tahtına Batuga geçti. Dağ Hanı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturdu.
Batuga Tegin, Dağ obası halkının "Aksak Han çok yaşa! Devrin daim ola! Ömrün uzun ola! Batuga Han çok yaşa!" tezahüratları arasında keçeye oturur.
Yaman, Saltuk, Acar Alp ve Tilbe; Batuga'nın oturduğu keçeyi kaldırır, Kutlu Han otağı etrafında dokuz kere döndürürler. Döndürme bitince Kün Ata ortaya konulmuş tahtı göstererek "Dağ'ın Hanı Batuga Han! Tahtına oturasın! Boyunu doyurasın! Kutuna layık olasın" sözlerinin ardından Batuga tahta oturur.