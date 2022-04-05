Hakan Kurtaş Baba dizisinden ayrıldı mı, neden? 📺Baba dizisi İlhan öldü mü?

Kurtaş, 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır. 2011-2012 yıllarında Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır.

Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır. Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.