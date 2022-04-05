Hakan Kurtaş Baba dizisinden ayrıldı mı, neden? 📺Baba dizisi İlhan öldü mü?

Show TV'nin fenomen dizisi Baba 8 .bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi her sahnesi ile nefes kesiyor. Son olarak Servet'in İlhan'ı ittiği bölümde izleyici resmen şoke oldu. İlhan'ın inşaat boşluğundan yere düştüğünü görenler hemen araştırmalar yapmaya başladı. Peki; Baba dizisi İlhan öldü mü? Hakan Kurtaş Baba dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte detaylar...
BABA DİZİSİ İLHAN ÖLDÜ MÜ?
Baba dizisinin 8. yeni bölümünde İlhan metrelerce yüksekten düşüyor.
Servet tartıştığı İlhan'ı inşaattan aşağı itiyor. İlhan'ın dizideki akıbeti ise henüz belli değil. Yeni bölümlerde netleşecek. Peki Servet neden bu kadar öfkelendi?
Büşra ile aralarında geçenlerin aile tarafından duyulmasının hemen ardından Servet küplere bindi.
İlhan ile buluştu ve onu inşaat boşluğundan itti. Yerde hareketsiz yatan İlhan Karaçam'a ne olduğu yeni bölümle belli olacak.
HAKAN KURTAŞ BABA DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Son günlerde Baba dizisindeki performansıyla göz kamaştıran oyuncu Hakan Kurtaş, İlhan Karaçam karakteriyle ekranlara geliyor.
Fragmanda hareketsiz yattığı görülen İlhan'ın ölüp ölmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Hakan Kurtaş'dan ise ayrılık açıklaması gelmiş değil.
HAKAN KURTAŞ KİMDİR?
Kurtaş, 7 Eylül 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktorudur.
Oyuncunun kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizip müzikle uğraşıyor. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.