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    • Televizyon
    • 05.04.2022 22:46
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    • 05.04.2022 22:46
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    Altay gözünü kararttı! Yalnız Kurt 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kendi ellerimle ben çıkardım o cehennemden”

    Atv ekranlarında yayın Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Altay’ın “O adamı kendi ellerimle ben çıkardım o cehennemden. Onun hakkettiği gerçek cehennemine ben göndereceğim” sözleri damga vurdu. İşte başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay’ın yer aldığı Yalnız Kurt’un 11. bölüm 2. fragmanı...

    “Kendi ellerimle ben çıkardım o cehennemden”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un merakla beklenen 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yalnız Kurt'un 11. bölüm 2. fragmanına Altay'ın "O adamı kendi ellerimle ben çıkardım o cehennemden. Onun hakkettiği gerçek cehennemine ben göndereceğim" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

    Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.

        5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir.

        Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.

        Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır. Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir. Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır.
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