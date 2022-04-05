Altay gözünü kararttı! Yalnız Kurt 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kendi ellerimle ben çıkardım o cehennemden”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un merakla beklenen 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yalnız Kurt'un 11. bölüm 2. fragmanına Altay'ın "O adamı kendi ellerimle ben çıkardım o cehennemden. Onun hakkettiği gerçek cehennemine ben göndereceğim" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.
Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.