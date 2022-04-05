Destan’da büyük ilgi gören sahne: Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı!

'Destan'ın on sekizinci bölümüne Batuga ve Akkız'ın Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz Bayramı kutlamalarında, Ergenekon'dan çıkış destanını anlatmaları damga vurdu.
Batuga, Akkız ve Dağ obası halkı, Çolpan Han nedeniyle hüzünlü olsalar da Dağ Hanlığında nevruz şenliği kutlandı. Obanın ortasında büyük bir ateş yakılıp, sofralar kuruldu. Çocuklar etrafta koşturup, ateşten atladılar. Otağın arkasındaki hayat ağacı gibi süslenmiş ağaca genç kızlar ise dilek dileyip çaput bağladılar...
Nevruz kutlamaları sırasında Batuga'nın "Alpagu Han her nevruzda Ergenekon'dan çıkışımızı anlatırdı." sözlerine Akkız "Biz de Ergenekon'dan çıkışı anlatırız! Aydı kalk anlat! Hem herkes biraz umut bulsun!" şeklinde karşılık verdi. Akkız'ın "Dağ'ın Hanı sensin, han anlatır!" sözlerine Batuga "Dağ'ın Hanı benim ama Hanın Dağ'ı da sensin" diyerek destanı Akkız'la birlikte anlatmak ister. Dağbanlar göğe ıslıklı ok atmalarının ardından Batuga ve Akkız birlikte Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanını anlatmaya başladılar.