Destan’da büyük ilgi gören sahne: Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı!

Batuga "Kıyan'ın soyu çoğaldı, sürüleri gayrı Ergenekon'a sığmaz olunca bu ilden göçmeye karar verdiler ama geçit yıkılmış ve kapanmıştı!" sözlerine Akkız "Bir demirci bağırdı! Dağın bu kısmı demirdendir!" sözlerini ekledi. Akkız ve Batuga dağın yetmiş yerinde yakılan ateşlerin körükle harlanıp, Türklerin dağı erittiklerini, demir dağ eriyince de yalçın bir kayanın üzerinde bir bozkurt gördüklerini ve Börteçine adı verilen bozkurttun Türklere yol gösterip, onları Ergenekon'dan çıkardığını sözlerine eklediler.